Блумберг заявив про готовність витратити $1 млрд для перемоги над Трампом



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Екс-мер Нью-Йорка бізнесмен Майкл Блумберг

Блумберг вже витратив $200 млн на політичну рекламу

Екс-мер Нью-Йорка бізнесмен Майкл Блумберг в ході зустрічі зі своїми прихильниками в Техасі заявив, що готовий витратити $1 млрд на президентську кампанію.

За його словами, навіть якщо він сам не буде висунутий на пост глави держави від Демократичної партії, гроші будуть витрачені на надання допомоги іншим опонентам Дональда Трампа – Берні Сандерсу або Елізабет Воррен, повідомляє The New York Times.

«Все буде залежати від того, чи знадобиться іншим кандидатам моя допомога. Якщо у них все буде добре, грошей буде потрібно менше», – пояснив бізнесмен.

Блумберг погодився з тим, що для нього «$1 млрд є дуже великою сумою». При цьому він зазначив, що тільки в минулому році витратив на благодійність $2,8 млрд.

Газета вказує, що Блумберг вже витратив $200 млн на політичну рекламу і декількох сотень людей, які будуть організовувати заходи на підтримку кандидата. Для порівняння: Барак Обама в 2012 році витратив таку суму за всю передвиборчу кампанію, вказує газета.

Нагадаємо, американський мільярдер Майкл Блумберг офіційно оголосив, що балотуватиметься на виборах президента США-2020. Я балотуюсь в президенти для того, щоб перемогти Дональда Трампа та відбудувати Америку.