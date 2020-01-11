Статті про імпічмент Трампа передадуть Сенату наступного тижня



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Документ зі звинуваченнями Трампа був розглянутий та схвалений Палатою представників ще 19 грудня 2019 року

14 січня відбудуться щотижневі збори конгресменів, що представляють Демократичну партію, на яких буде прийнято рішення про подальші дії

Палата представників Конгресу США планує наступного тижня передати в Сенат статті про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це повідомила спікер нижньої палати Конгресу Ненсі Пелосі, повідомляє Politico.

«Я попросила голову судового комітету Джеррі Надлера бути готовим представити на наступному тижні резолюцію про призначення керівників і передачі статей про імпічмент Сенату», – зазначила Пелосі в листі до демократів з Палати представників.

Нагадаємо, документ зі звинуваченнями Трампа був розглянутий та схвалений Палатою представників ще 19 грудня 2019 року. Але тоді Пелосі заявила, що очікує слушного часу для передачі документа в Сенат, де як відомо, більшість складають республіканці, які підтримують Трампа.

Очікується, що 14 січня відбудуться щотижневі збори конгресменів, що представляють Демократичну партію, на яких буде прийнято рішення про подальші дії.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, який вже отримав голоси Республіканської партії за запропоновану ним схему судового розгляду, може почати процес імпічменту незабаром після отримання статей.

Видання повідомляє, що Пелосі і лідер меншості в Сенаті Чак Шумер намагалися чинити тиск на республіканців, щоб вони дозволили допитати нових свідків і врахувати нові докази, але Макконнелл в кінцевому підсумку дав їм відсіч.

У п’ятницю Макконнелл сказав, що він радий, що статті про імпічмент нарешті відправлять в Сенат.

«Ми дуже хотіли почати... скільки тижнів минуло? Це було довге очікування, я радий, що все скінчено», – сказав Макконнелл журналістам.

Нагадаємо, ексрадник з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Джон Болтон погодився свідчити в Сенаті у справі імпічменту.

Як повідомлялося, лідер більшості сенату Мітч Макконнелл заявив у вівторок 8 січня, що в Сенаті є достатньо голосів республіканців, щоб розпочати судовий процес щодо імпічменту президента Дональда Трампа без підтримки демократів, які вимагають залучення нових свідків.