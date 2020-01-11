Гончарук назвав суму компенсації родинам загиблих в авіакатастрофі Boeing



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Олексій Гончарук: уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги

За словами Гончарука, держава надасть всебічну підтримку і допомогу, в тому числі юридичну та фінансову

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Про це він повідомив в своєму відеозверненні.

«Уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги та проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції», — сказано у повідомленні.

За словами Гончарука, держава надасть всебічну підтримку і допомогу, в тому числі юридичну та фінансову.

Крім того, авіакомпанія МАУ відповідно до колективного договору здійснить виплати сім'ям членів екіпажу.

«Наші дипломати вже працюють за всіма методами, які є в міжнародному правовому полі, щоби домогтися компенсацій від іранської сторони», — сказав він.

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

До 19 січня тіла загиблих мають повернути в Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців запевнив, що пам’ять усіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану буде гідно вшанована, усіх винних у трагедії покарають.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.