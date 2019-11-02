У МОЗ заперечують наявність епідемії дифтерії в Україні



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Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька Фото УНІАН

Через ризик поширення дифтерії Центр громадського здоров’я та МОЗ вживають заходів екстреного реагування на випадки захворювання

Ситуація з дифтерією в Україні під контролем, про епідемію не йдеться.

У цьому запевнила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька в інтерв’ю ВВС News Україна.

«Ми ще не говоримо про серйозну епідемію, ситуація з дифтерією під контролем», – наголосила вона.

За словами міністра, торік було 10 хворих, а використали 141 дозу сироватки. Кілька сотень списали, бо закінчився термін придатності.

«Тобто 141 флакон – це і була потреба України у сироватці», – розповіла Скалецька.

Вона також зауважила, що цього року в Україні 200 флаконів сироватки, ще додатково 150 чи 170 передадуть міжнародні організації як гуманітарну допомогу. Ще 100, теж як допомогу, нададуть посольства, у разі, якщо буде така необхідність.

«Тобто насправді ми можемо розраховувати на 450 флаконів сироватки, і цієї кількості ліків достатньо», – запевнила міністр.

Вона підкреслила, що ліки розподілені в регіонах, і області обмінюються між собою.

Окрім того, вона зазначила, що кількості вакцин достатньо, щоб підняти рівень вакцинації.

Як повідомлялося, через ризик поширення дифтерії Центр громадського здоров’я та Міністерство охорони здоров’я вживають заходів екстреного реагування на випадки захворювання.

У 2019 році було отримано 31 повідомлення про підозру на дифтерію, у 21 випадку діагноз був підтверджений: два випадки були зареєстровані на початку року в Луганській області, 15 випадків в жовтні в Ужгороді Закарпатської області серед студентів-іноземців, 3 випадки – в Києві.

Окрім того, підтверджено один випадок у Харківській області.

Нагадаємо, Скалецька назвала найгірші і найкращі області за кількістю щеплень проти дифтерії.

Як повідомлялося, у столиці із восьми доз сироватки від дифтерії залишилось п’ять флаконів.