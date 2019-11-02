Репарації за війну на Донбасі: у Кремлі відповіли на заяву Криклія



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Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що відновлення окупованої частини Донбасу розпочнеться після того, як Росія виплатить Україні репарації

У Путіна заявили, що не відносять заяву Криклія «до розряду вдалих»

У Кремлі назвали невдалою пропозицію міністра інфраструктури України Владислава Криклія про виплату Росією репарації після деокупації Донбасу.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише «Тасс».

«Ми не відносимо цю заяву до розряду вдалих. Давайте не будемо все-таки забувати, хто почав війну на Донбасі, де знаходиться Донбас», - сказав Пєсков, зазначивши, що війна на сході України – «це внутрішньоукраїнський конфлікт».

Речник Путіна додав, що можливість участі Росії у відновленні Донбасу залежить від того, як буде врегульовано конфлікт у регіоні.

Нагадаємо, цього тижня міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що відновлення окупованої частини Донбасу розпочнеться після того, як Росія виплатить Україні репарації.

Як повідомляв «Главком», Офіс президента України оцінює потребу у фінансуванні відновлення підконтрольних Україні територій Донбасу в 372 мільйони євро.

До слова, президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна за підтримки Світового банку запускає Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення і реінтеграції Донбасу.