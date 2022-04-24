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    Болгарія відмовилася постачати зброю Україні – Bloomberg

    Прем'єр-міністр Кирил Петков заявив, що &laquo;Болгарія занадто близька до конфлікту&raquo;, щоб відправляти зброю в Україну - Болгарія відмовилася постачати зброю Україні – Bloomberg
    Прем'єр-міністр Кирил Петков заявив, що «Болгарія занадто близька до конфлікту», щоб відправляти зброю в Україну
    фото з відкритих джерел

    У парламенті Болгарії не можуть прийти до єдиної думки щодо даного питання

    У парламенті Болгарії точаться суперечки через питання поставок Україні озброєння. Країна поки відмовилася надавати військову допомогу. Про це повідомляє Bloomberg.

    Болгарія, яка є членом ЄС і НАТО, поки не поспішає допомагати Україні зі зброєю. Держава обмежувала свій внесок в оборону України гуманітарною допомогою, надавши каски і бронежилети.

    У парламенті Болгарії не можуть прийти до єдиної думки щодо даного питання. Проросійські соціалісти виступили проти, заявивши, що вийдуть з коаліції, якщо військова техніка буде відправлена в Україну.

    Водночас правоцентристська партія «Демократична Болгарія» також пригрозила виходом з коаліції, якщо уряд не допоможе Україні.

    Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що «Болгарія занадто близька до конфлікту», щоб відправляти зброю в Україну.

    У свою чергу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба неодноразово звертався до болгарського уряду, закликаючи залишатися «на правильній стороні історії».

    Дискусія про надання зброї Україні різко активізувалась під час візиту в Болгарію міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який офіційно порушив це питання перед болгарськими політиками.

    Нагадаємо, Кулеба провів зустріч з президентом Болгарії Руменом Радевим. В ході зустрічі глава українського дипломатичного відомства подякував президенту Болгарії за принципову позицію його країни в підтримці України, за прийняття біженців, а також висловив розуміння наслідків для болгарської економіки після введення санкцій проти Росії.

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    Болгарія відмовилася постачати зброю Україні – Bloomberg