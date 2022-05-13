Болгарський скульптор присвятив війні в Україні моторошну скульптуру (фото)

У столиці Болгарії навпроти пам’ятника радянським окупантам з’явився монумент «Крик української матері»

Болгарський скульптор Неделчо Костадінов відреагував на війну в Україні шокуючою скульптурою. Про це пише видання «Сега».

Метровий бронзовий монумент під назвою «Крик української матері», який він створив, був встановлений у Княжому саду болгарської столиці Софії навпроти пам’ятника окупаційній радянській армії.

Дозвіл на встановлення скульптури надала мерія Софії. Також влада подбала про достатню кількість поліції, аби унеможливити провокації прихильників Росії. Ця передбачливість виявилася не зайвою, бо на заході були помічені прихильники ультранаціоналістичної проросійської партії «Відродження», а також народний депутат від цієї партії Микола Дренчев.

Монумент, як пояснив його автор, мав демонструвати жахи війни. «Війна жахлива, війна є втіленням найтемнішої природи нас, людей! За життя, за смерть, за свободу, за уроки, яких ми не засвоїли. За вибір, який ми повинні зробити сьогодні для нашого майбутнього!» – так пояснили організатори акції ідею появи скульптури «Крик української матері». Один із організаторів, режисер Джекі Стоєв заявив, відкривачи пам’ятник: «Немає жодних ідеологічних, політичних, а тим більше людських причин вбивати дітей і матерів».

Втім, зовнішній вигляд скульптури настільки шокував присутніх на заході та користувачів соцмереж, що за кілька годин пам’ятник прибрали, «щоб не дратувати тих, хто естетично чи політично його не схвалює».

Нагадаємо, що у квітні у іншій східноєвропейській столиці, Празі, вулицю біля російського посольства перейменували на честь українських героїв.

А у Берліні радянський танк на постаменті накрили українським прапором.