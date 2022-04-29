Болгарія підтримає надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Багато європейських країн за європейське спрямування Києва

Болгарія проголосує «за» надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС на наступному засіданні Європейської ради. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єром Болгарії Кирилом Петковим.

Глава держави зауважив, що дуже вдячний за таку позицію.

За словами Зеленського, під час зустрічі з Петковим окрему увагу приділили руху до членства України в ЄС. Він вдячний прем'єру Болгарії за чітку і послідовну підтримку європейського майбутнього України.

«У лютому на нашій зустрічі в Мюнхені ми підписали спільну декларацію про європейську перспективу України. Сьогодні ж я отримав запевнення, що Болгарія підтримує рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу на наступному засіданні Європейської ради», – зазначив глава держави.

Зеленський підсумував, що він дуже радий, що партнери визнають те, що Україна заслуговує на пришвидшену процедуру вступу до ЄС.

Як відомо, 28 квітня в Україну прибув прем'єр Болгарії Петков (відео).

До слова, Єврокомісія до кінця червня опублікує думку щодо вступу України в ЄС.

Днями Україна заповнила важливий документ для вступу до ЄС. Опитувальник є основою для прийдешнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Нещодавно Денис Шмигаль розповів, коли Україна зможе отримати статус кандидата на членство у ЄС.

Нагадаємо, Болгарія буде ремонтувати українську військову техніку.

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