Болгарія: громадські активісти вимагають надати військову допомогу Україні

«Народні депутати, ваше мовчання з цього приводу є для нас безвідповідальним і негідним…»

Болгарія має негайно надати реальну військову допомогу Україні. Про це, як передає Болгарське телеграфне агентство, йдеться у зверненні болгарських громадських діячів до депутатів болгарського парламенту.

У зверненні, зокрема, зазначається, що вже більше місяця в центрі Європи та біля болгарського кордону український народ мужньо бореться за свою незалежність проти жорстокої агресії кремлівського режиму. Тисячі мирних жителів були вбиті, а понад чотири мільйони – переважно жінки, діти та літні люди – були виселені зі своїх домівок.

«Народні депутати, ваше мовчання з цього приводу є для нас безвідповідальним і негідним… Надання зброї для захисту українського неба та землі від агресора стане не лише виразом солідарності з Україною, а й рішучим заходом у захисті національних інтересів Болгарії…

Коли відбувається зіткнення між злом і добром, між гуманізмом і нелюдяністю, між кривдником і жертвою, не можна займати нейтральну позицію, тому що таким чином стаєш спільником кривдника. Ваш обов’язок – захистити національні інтереси та гідність Болгарії... Це ганьба, коли всі наші союзники здійснюють військову підтримку України, а є одним із двох винятків. Чи те, що ми відсутні у списку країн, які надають військову підтримку справедливій справі українського народу, виключає нас зі списку країн, які Москва вважає ворожими? Ні, не виключає! Чи доведе така слабка політика до такої бажано для деяких людей прихильності з боку Москви? Звичайно, ні! Більше того – в жодній іншій країні ЄС російський посол не дозволяв собі такої зарозумілої та образливої поведінки щодо країни перебування!..

Сьогодні, коли Болгарія є членом ЄС і НАТО, які підтримують Україну, і коли наші союзники надають військову допомогу, ми ганебно мовчимо. Досі не знайшовся депутат, який би порушив у парламенті питання про надання зброї Україні. Сьогодні кожен із вас має взяти на себе особисту відповідальність і виконати свій моральний обов’язок перед Болгарією та перед майбутніми поколіннями. Гуманізм і лояльність до Болгарії є вищим вірності партії чи лідеру. Кожен із вас, згідно з Конституцією, представляє весь народ і присягнув у всіх своїх діях керуватися інтересами народу. Сьогодні у вас тільки один вибір – між славою і ганьбою», – йдеться у зверненні.

Звернення підписали більше 20 болгарських громадських діячів.

Нагадаємо, раніше «Главком» інформував, що Болгарія вирішила відмовитися від поставок російського газу через війну, яку Росія розв’язала проти України. Про це повідомив віце-прем'єр Асен Василєв.