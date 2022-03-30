Росіяни звично почали скаржитись у всі інстанції

Невідомі активісти накрили величезним українським прапором радянський танк, встановлений у Берліні, в районі Тіргартен.

Поліція доволі швидко зняла прапор із пам'ятника.

І хоч місцеві росіяни почали скаржитись і вимагати покарання для «злочинців», поліція не проводитиме спеціального розслідування, оскільки пам'ятнику не завдано жодних збитків.

Тим не менше, посольство Росії надіслало ноту в МЗС Німеччини через цей інцидент.

На що німецька влада їм відповіла, що танк Т-34 був розроблений у Харкові, а Харків − це Україна.

Нагадаємо, колишній полковник ФСБ і ексміністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) визнав, що російські солдати не в змозі контролювати тимчасово захоплену територію в Україні.