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    Радянський танк у Берліні накрили українським прапором. Рашисти в істериці (відео)

    Прапор недовго закривав бронетехніку - Радянський танк у Берліні накрили українським прапором. Рашисти в істериці (відео)
    Прапор недовго закривав бронетехніку
    фото: канал OstWest

    Росіяни звично почали скаржитись у всі інстанції

    Невідомі активісти накрили величезним українським прапором радянський танк, встановлений у Берліні, в районі Тіргартен.

    Поліція доволі швидко зняла прапор із пам'ятника.

    І хоч місцеві росіяни почали скаржитись і вимагати покарання для «злочинців», поліція не проводитиме спеціального розслідування, оскільки пам'ятнику не завдано жодних збитків.

    Тим не менше, посольство Росії надіслало ноту в МЗС Німеччини через цей інцидент.

    На що німецька влада їм відповіла, що танк Т-34 був розроблений у Харкові, а Харків − це Україна.

    Нагадаємо, колишній полковник ФСБ і ексміністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) визнав, що російські солдати не в змозі контролювати тимчасово захоплену територію в Україні.

    Теги: росія окупанти війна прапор Україна Берлін окупація #stoprussia
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    Радянський танк у Берліні накрили українським прапором. Рашисти в істериці (відео)