Болгарія буде ремонтувати українську військову техніку

Рішення надати військову допомогу Україні підтримали 200 з 240 болгарських депутатів

Сьогодні болгарський парламент проголосував за надання військової допомоги Україні. Про це повідомив кореспондент «Главкому».

Рішення надати військову допомогу підтримали 200 з 240 депутатів. 16 депутатів проголосували «проти».

Рішення парламенту передбачає надання уряду Болгарії мандату щодо «надання гуманітарної, фінансової та військово-технічної допомоги Україні відповідно до її потреб та можливостей Болгарії». Прийняте парламентом рішення включає в себе:

продовження підтримки членства України в ЄС;

допомогу українським громадянам, які втікають від війни, тобто, законодавчі і організаційні заходи з метою покращення можливостей щодо їх приймання і інтеграції, а також створення умов для їх повернення в Україну;

забезпечення можливостей для експорту українського зерна в Варні;

посилення енергетичного співробітництва, зокрема, в питанні отримання електроенергії з України та природного газу

ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах Болгарії;

продовження постачання в Україну гуманітарної допомоги, зокрема, медикаментів, одягу та продовольства.

Слід зазначити, що на поряду денному стояло три пропозиції: одна від одного з чотирьох партнерів у правлячій коаліції – «Демократичної Болгарії», друга від опозиційної ГЄРБ і третя від ще одного учасника правлячої коаліції – «Продовжуємо зміни». Перші дві передбачали надання уряду широкого мандату на надання Україні військово-технічної допомоги, включаючи військову техніку і боєприпаси. Однак ці пропозиції не були підтримані парламентом.

Напередодні голосування лідер «Продовжуємо зміни» і прем’єр-міністр Болгарії Кіріл Петков зазначив, що під час візиту болгарської делегації до Києва президент України Володимир Зеленський просив у нього власне ремонт української техніки, а не зброю. Також він сказав, що якщо парламент проголосує за військово-технічну допомогу, він негайно доручить міністерству оборони Болгарії звернутись до міністерства оборони України з тим, «щоб розпочати те, про що говорили, – організувати ремонт української військової техніки».

Раніше ми повідомляли, що Болгарія сьогодні вирішить, чи надавати Україні військову допомогу.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев озвучив свою позицію стосовно військової допомоги Україні. Також повідомлялося, що Болгарія підтримає надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо, Болгарія буде ремонтувати українську військову техніку. До слова, Німеччина вирішила поставити Україні важку артилерійську техніку.

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