Вулицю біля російського посольства у Чехії назвали на честь українських героїв

Також у Празі можуть назвати міст на честь українця Скакуна

Вулиця, на якій знаходиться посольство Росії у Празі тепер буде називатися вулицею Українських героїв. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс на своїй сторінці у Facebook.

«Ось така тепер офіційна адреса посольства мордору у Празі - Українських героїв, 36», - написав дипломат, додавши ілюстрацію з Google-карти.

З ініціативою щодо переіменування виступила мерія 6-го округу Праги.

Також стало відомо, що залізничний міст неподалік запропонували назвати ім’ям українського матроса Віталія Скакуна, який підірвав разом з собою Генічеський міст, щоб зупинити просування російської танкової колони.

Нагадаємо, що Міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич підписав рішення про перейменування міської вулиці Московської на Маріупольську.

Також вулицю Московську в Ніжині перейменують на вулицю загиблого при обороні міста Станіслава Прощенка.

Мер Тирани повідомив, що вулицю албанської столиці, на якій розташовані посольства Росії та України, буде перейменовано на вулицю Вільної України.

Також у Вільнюсі вулицю, на якій знаходиться російське посольство, перейменували на вулицю Героїв України.