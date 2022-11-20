Болгарія припинила оплачувати харчування українським біженцям: у чому причина

У Болгарії перебувають 10 175 українців, які розміщені в готелях за державною програмою

Уряд Болгарії змінив державну програму розміщення українських біженців, виключивши з неї безплатне харчування. Як повідомляє Sofia Globe, власники готелів на узбережжі Чорного моря перестали годувати українців у зв'язку з тим, що кошти, що виділяються за програмою (близько 300 грн на день), не покривають витрати на харчові продукти.

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У публікації йдеться, що деякі готельєри стали просити платити по п'ять левів на день (близько 100 грн) за харчування. Зокрема, власник готелю у Приморську Михайло Зегов заявив, що з 18 листопада українці мають оплачувати обіди.

«15, 16 та 17 числа ми на свої гроші забезпечували біженців харчуванням, але відсьогодні ми припиняємо харчування у зв'язку з тим, що у нас більше немає коштів для оплати їхнього харчування», – сказав Зегов.

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Журналісти зазначають, що без харчування залишилося кілька сотень найвразливіших українських біженців – здебільшого це матері з дітьми, пенсіонери та інваліди, які розміщені в державних установах. Деякі українці почали дзвонити на гарячу лінію, проте там не надали зрозумілої інформації.

«У нас немає інформації про те, як довго це триватиме, і немає відомостей про те, чи взагалі продовжуватиметься годування в цих місцях, де знаходяться найбільш вразливі люди», – сказала волонтерка Світлозара Колєва.

Водночас деякі власники все ж таки надають безплатні обіди українським біженцям на добровільній основі.

«Ми даємо їм суп в обідню пору, щоб вони могли поїсти. Ми не беремо з них гроші. Мені дітей шкода, мені незручно... Це просто недобре», – цитують журналісти слова одного з власників готелю у Равді.

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На закінчення оглядачі пишуть, що станом на 18 листопада в Болгарії перебувають 10 175 українців, які розміщені в готелях за державною програмою.

Нагадаємо, наприкінці травня цього року виник скандал, коли з'явилася інформація, що Болгарія почне виселяти українських біженців з готелів.

Однак згодом уряд Болгарії вирішив продовжити житлову програму для переселенців з України.