Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні

Транспортування наданої допомоги здійснюватиметься повітряним та наземним транспортом

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов повідомив, що триває робота над логістичним забезпеченням військової допомоги Україні. Про це повідомляє болгарське агентство БНТ Новини.

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Стоянов зазначив, що транспортування наданої допомоги здійснюватиметься повітряним та наземним транспортом. З цією метою Болгарія звернулася за допомогою до США та Великої Британії. Відправку буде забезпечено одним прийомом, для чого задіяно 9 літаків Boeing C-17.

Міністр також прокоментував військову допомогу Україні у вигляді ремонту техніки, а також рішення 48-х Національних зборів, щодо якого Стоянов зауважив, що оскільки армія має конституційні обов'язки, Болгарія не може надати комплекси С-300, бо не буде чим захищати власне небо.

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«У перший період було три поставки, які здійснило Міністерство оборони – шоломи, бронежилети. Це було за умов колишнього уряду. Згодом тимчасовий уряд надав 350 аптечок для обслуговування 35 тисяч поранених, а також 35 тисяч комплектів одягу і взуття. Зараз ми знаходимося на стадії підготовки до виконання рішення 48-х Національних зборів, яке буде передано навчальній місії в Польщі. Проте це знову ж для української армії. Яке це озброєння, на жаль, я не можу поділитися, оскільки документ засекречений», – підкреслив Стоянов.

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