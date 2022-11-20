Головна Світ Політика
search button user button menu button

Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні
Болгарія засекретила інформацію щодо озброєння для України
фото ілюстративне

Транспортування наданої допомоги здійснюватиметься повітряним та наземним транспортом

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов повідомив, що триває робота над логістичним забезпеченням військової допомоги Україні. Про це повідомляє болгарське агентство БНТ Новини.

Стоянов зазначив, що транспортування наданої допомоги здійснюватиметься повітряним та наземним транспортом. З цією метою Болгарія звернулася за допомогою до США та Великої Британії. Відправку буде забезпечено одним прийомом, для чого задіяно 9 літаків Boeing C-17.

Міністр також прокоментував військову допомогу Україні у вигляді ремонту техніки, а також рішення 48-х Національних зборів, щодо якого Стоянов зауважив, що оскільки армія має конституційні обов'язки, Болгарія не може надати комплекси С-300, бо не буде чим захищати власне небо.

«У перший період було три поставки, які здійснило Міністерство оборони – шоломи, бронежилети. Це було за умов колишнього уряду. Згодом тимчасовий уряд надав 350 аптечок для обслуговування 35 тисяч поранених, а також 35 тисяч комплектів одягу і взуття. Зараз ми знаходимося на стадії підготовки до виконання рішення 48-х Національних зборів, яке буде передано навчальній місії в Польщі. Проте це знову ж для української армії. Яке це озброєння, на жаль, я не можу поділитися, оскільки документ засекречений», – підкреслив Стоянов.

Раніше повідомлялось, що Німеччина за останній тиждень передала Україні партію боєприпасів для реактивних систем залпового вогню MARS II.

Відзначимо, що німецькі гаубиці стали проблемними у війні проти Росії.

Раніше стало відомо, яку техніку Естонія найближчим часом відправить в Україну.

Нагадаємо, євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури.

Також міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на сьомому засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») залишається захист неба.

Нагадаємо, американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

Раніше Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Читайте також: «Болгарський лендліз» для України
Теги: Україна зброя війна допомога ЗСУ Болгарія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ знайшли на позиціях окупантів склад побутової техніки (відео)
ЗСУ знайшли на позиціях окупантів склад побутової техніки (відео)
Вчора, 10:33
Росіяни отримали вітання від ЗСУ
Хакери від імені ЗСУ «привітали» російських артилеристів роликом на телебаченні
Вчора, 14:45
Російський підполковник утримував плацдарм під Херсоном
Точний удар по штабу: ЗСУ ліквідували підполковника російської армії
Сьогодні, 00:42

Політика

Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні
Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні
Рашисти зняли з посади гауляйтера окупованого Енергодара – росЗМІ
Рашисти зняли з посади гауляйтера окупованого Енергодара – росЗМІ
Рашисти відправляють пропагандистів на захоплені території України
Рашисти відправляють пропагандистів на захоплені території України
Падіння ракети в Польщі: глава Пентагону згадав у своїй заяві Путіна
Падіння ракети в Польщі: глава Пентагону згадав у своїй заяві Путіна
Ллойд Остін розповів, чи США втягнуться у війну з Росією
Ллойд Остін розповів, чи США втягнуться у війну з Росією
Стало відомо, яку техніку Естонія найближчим часом відправить в Україну
Стало відомо, яку техніку Естонія найближчим часом відправить в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
245K
Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні
181K
Наступ із Білорусі: у Лукашенка зробили заяву
83K
Український дипломат припустив, чи можуть Китай та США домовитися за спиною Путіна
76K
Посол України в Індонезії про виступ Лаврова: Нормальна людина не зможе це слухати без стакана горілки
70K
Відключення світла: які обмеження діятимуть у суботу
58K
Чи треба тікати з країни? Міненерго зробило заяву

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
Вчора, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Вчора, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту