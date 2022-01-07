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    Боса італійської мафії знайшли завдяки фото з Google Maps

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    Мафіозі заарештували в Іспанії завдяки знімку з карти - Боса італійської мафії знайшли завдяки фото з Google Maps
    Мафіозі заарештували в Іспанії завдяки знімку з карти
    фото: La Repubblica

    Десять років Джоаккіно Гамміно був невловимим для поліції

    Поліція завдяки Google Maps заарештувала одного з найвідоміших італійських злочинців, боса сицилійської мафії Джоаккіно Гамміно, пише La Repubblica.

    62-річного Гамміно знайшли в Іспанії. За словами слідчих, їм допоміг знімок із сервісу Google Street View, що дозволяє розглядати вулиці різних міст світу у деталях.

    Так, на одному зі знімків біля магазину фруктів стояв чоловік в одязі шеф-кухаря, який був схожий на злочинця.

    Поліція зайшла до Facebook ресторану La cocina de Manu, що знаходився поруч із магазином, і знайшла там фото Гамміно. Його впізнали за шрамом на підборідді.

    Повідомляється, що під час арешту мафіозі вигукнув: «Як ви мене знайшли? Я навіть своїй сім'ї не дзвонив останні десять років».

    Слідство вважає, що ресторан був прикриттям для його злочинної діяльності.

    Нагадаємо, італійський суд виніс перші вироки 70 членам «Ндрангети», яке є наймогутнішим мафіозним угрупованням країни, в рамках масштабного процесу проти мафіозі.

    Теги: Google Іспанія ресторан поліція чоловік
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    Боса італійської мафії знайшли завдяки фото з Google Maps