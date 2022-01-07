Боса італійської мафії знайшли завдяки фото з Google Maps
Десять років Джоаккіно Гамміно був невловимим для поліції
Поліція завдяки Google Maps заарештувала одного з найвідоміших італійських злочинців, боса сицилійської мафії Джоаккіно Гамміно, пише La Repubblica.
62-річного Гамміно знайшли в Іспанії. За словами слідчих, їм допоміг знімок із сервісу Google Street View, що дозволяє розглядати вулиці різних міст світу у деталях.
Так, на одному зі знімків біля магазину фруктів стояв чоловік в одязі шеф-кухаря, який був схожий на злочинця.
Поліція зайшла до Facebook ресторану La cocina de Manu, що знаходився поруч із магазином, і знайшла там фото Гамміно. Його впізнали за шрамом на підборідді.
Повідомляється, що під час арешту мафіозі вигукнув: «Як ви мене знайшли? Я навіть своїй сім'ї не дзвонив останні десять років».
Слідство вважає, що ресторан був прикриттям для його злочинної діяльності.
Нагадаємо, італійський суд виніс перші вироки 70 членам «Ндрангети», яке є наймогутнішим мафіозним угрупованням країни, в рамках масштабного процесу проти мафіозі.