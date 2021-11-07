Наймасштабніший процес проти мафіозі: в Італії суд виніс перші вироки

Італійський суд виніс перші вироки 70 членам «Ндрангети», яке є наймогутнішим мафіозним угрупованням країни

Італійський суд виніс перші вироки 70 членам «Ндрангети», яке є наймогутнішим мафіозним угрупованням країни, в рамках масштабного процесу проти мафіозі. Про це повідомляє DW.

Загалом суддя Клаудіо Паріс ухвалив 91 вирок, з яких 70 були обвинувальними.

Шестеро мафіозі отримали максимальні терміни позбавлення волі, на яких наполягала прокуратура, а саме 20 років ув’язнення.

Серед засуджених 62-річний Паскуале Галлоне, який вважається правою рукою босів «Ндрангети», Луїджу Макусо та Грегоріо Ніглії. 21 людина була виправдана.

У січні цього року стало відомо, що сотні членів «Ндрангети» постануть перед судом у регіоні Калабрія в рамках найбільшого протягом останніх трьох десятиліть судового процесу.

Нагадаємо, у Києві на кінцевій зупинці маршруту №555 представники приватного перевізника «Авен-Єзер» з невідомими особами в балаклавах вчинили збройний напад на водіїв та співробітників ТОВ «Транссіті».

До слова, 23 вересня в Києві невідомі молодики побили скло у двох автобусах Volvo Hybrid, що здійснювали перевезення на маршруті №150 (вул. Милославська – Севастопольська площа).

Четверо перевізників подали позов до суду на Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Перевізники хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання умов договорів та розривати договори з перевізниками у разі виявлення суттєвих порушень.

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