Поліція оприлюднила фото підлітка, який зник безвісти на Закарпатті

Хлопець 5 січня впав у річку та зник

Ввечері 5 січня 13-річний житель Кобилецької Поляни, що на Закарпатті, Богдан Щерба зник, повертаючись з сусідом додому з лісу. Його досі шукають рятувальники та рідні, пише Mukachevo.net.

Прикмети зниклого:

зріст 140 сантиметрів,

волосся світле коротке,

худорлявої тілобудови.

Був одягнений у синю куртку, червону шапку, спортивні штани синього кольору та гумові чоботи.

В поліції Закарпаття розповідають, що хлопчик протягом двох днів проживав у будиночку лісника та допомагав 24-річному сусідові заготовляти дрова на зиму. Під час повернення з лісу додому на підводі, дитина з чоловіком з’їхали до річки. Стрімкий потік води почав розбивати підводу, в результаті чого місцеві жителі опинилися у водоймі.

Після цього 24-річний чоловік доплив до берега, а хлопчик зник у воді. Спершу чоловік намагався самотужки розшукати малолітнього, однак, коли пошуки не дали результатів, звернувся до лісника, який і повідомив про подію екстрені служби.

Наразі пошуки хлопчика тривають. До пошукової операції задіяний весь особовий склад Рахівського відділу поліції, рятувальники, працівники лісової охорони та небайдужі громадяни.

Правоохоронці просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування дитини, негайно повідомити на лінію «102» або до найближчого відділу поліції.

Раніше повідомлялося, що через повінь на Закарпатті: під водою залишаються дві сотні обійсть.

Як відомо, посеред зими на Закарпатті через сильні дощі у воді опинились будинки та дороги. Також сталися зсуви ґрунту і затоплені сотні гектарів сільгоспугідь.

Зазначимо, напередодні рятувальники попереджали українців про підйом рівня води у річках.

Тим часом президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

У мережі з'явилося фото за 5 січня, де видно, як Зеленський та Єрмак відпочивають у Буковелі.