Росіянин «замінував» річпорт у Дніпрі та вимагав викуп у рублях

У Дніпрі вдень 6 січня невідомий чоловік здійняв переполох, заявивши, що буцімто замінував річковий порт. Про подію розповідає «Дніпро оперативний».

Крім того, зловмисник повідомив, що має відношення й до замінування кількох торгівельних центрів у Києві. Не зупинившись на цьому, чоловік обіцяв, що продовжить «закладати бомби» по всій Україні.

Подзвонивши у відділок поліції, чоловік залишив номер російського оператора й переконував, що живе у Красноярську. Крім того, зловмисник повністю розкрив особисті дані й вимагав викуп у розмірі 10 тисяч російських рублів (майже 3600 гривень). Гроші мали надійти на його рахунок до певного часу. Інакше – він підірве усе, що збирався.

Аби убезпечити людей, з річкового порту на вулиці Десантників у Дніпрі негайно усіх евакуювали. У приміщенні перебувало 52 особи. На місце для обстеження прибули оперативники, вибухотехнічна служба. На щастя, під час ретельної перевірки в будівлі не виявили ніякої вибухівки.

Зловмисника розшукують.

До слова, нещодавно заступник мера Києва розповів, як змінилась система реагування на масові «мінування». Хвиля «замінувань» охопила Київ від початку збройної агресії РФ на Сході України. 25% цих жартівників ловлять і притягують до кримінальної відповідальності.

Напередодні нового року на Харківщині п’яний молодик «замінував» селищну раду.