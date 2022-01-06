Казахський опозиціонер з Києва озвучив головну вимогу до влади

«Народ і влада мають укласти договір про дострокові вибори»

Діалог – ось що хочуть люди на вулицях Казахстану. Така головна вимога протестувальників до влади. Про це у інтерв’ю «Главкому» заявив політик Єрмек Наримбай. Він є лідером опозиційної партії «Шиндик» та нині проживає у Києві

«Є дуже гарний момент, коли Токаєв заявив, що Назарбаєв пішов з Ради нацбезпеки і взяв під контроль усі силові структури. З іншого боку, ми розуміємо, що в країні зараз потрібні політичні реформи. Але владі це не вигідно. Сфальсифіковані вибори показали, що влада не чує народ, ніхто з обраних депутатів до людей не вийшов», – пояснив опозиціонер.

Політик також зауважив, що має бути підписаний договір народу і влади.

«Тобто, наприклад, з одного боку – хтось з лідерів опозиції в певному місті сідає за стіл в акіматі, з іншого – хтось з представників влади. У місті є 10-20 опозиціонерів, які можуть представляти народ. От до чогось люди мають дійти. Обов’язково влада має звільнити із в’язниць репресованих, відправити у відставку силових міністрів… Відставка Центрвиборчкому. Призначення позачергових парламентських виборів з відеоспостереженням, стеженням за всіма етапами голосування. І якщо ці домовленості з’являться, тоді лідери протестувальників можуть вийти до людей і їх заспокоїти. Якщо поліція не протистоятиме, люди самі зможуть організувати народні дружини для забезпечення порядку і довести все до логічного кінця, як це сталося, наприклад, у Польщі в 1989 році», – сказав Єрмек Наримбай.

На думку опозиціонера, не можна допускати збройних конфліктів, казахи не повинні стріляти у казахів.

Раніше повідомлялося, що вдень 6 січня на вулицях казахських міст можна побачити сліди мародерських набігів, а також чимало військової техніки.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах







