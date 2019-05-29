Британець неправильно написав місто «Рим» у навігаторі і заїхав у селище в Німеччині



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У німецькому селищі автівка горе-мандрівника ще й врізалася у стовп Фото: Daily Mail

81-річний чоловік ввів у своєму навігаторі Rom замість Rome і у підсумку опинився за 1440 кілометрів від столиці Італії

Мешканець Великої Британії поїхав у паломництво до Папи Римського в столицю Італії, але неправильно написав слово «Рим» у навігаторі і потрапив у Німеччину, а там ще й врізався у стовп.

Про це повідомляє Daily Mail.

Ця історія трапилася з 81-річним уродженцем Італії, який зараз мешкає в Ньюкаслі. За даними німецької поліції, чоловік, ім’я якого не називають, ввів у своєму навігаторі Rom замість Rome — англійського написання Риму.

У підсумку він приїхав у невелике селище Ром, розташоване в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія за 1440 кілометрів від столиці Італії.

Коли навігатор показав чоловіку, що поїздка завершилася, він вийшов озирнутися, бо місцевість не була схожою на Рим. Чоловік забув поставити свій «Ягуар» на ручне гальмо, через що машина врізалася у стовп, що стояв поруч, але серйозно не постраждала. Після цього його помітили поліцейські, вони розповіли, куди він приїхав.

Попри всі проблеми, мешканець Ньюкасла продовжив свій шлях до Рима, зазначивши, що він відстає від графіка лише на кілька годин.