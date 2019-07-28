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    У світі

    Британія готується до «жорсткого» Brexit

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    Планування виходу з ЄС без угоди зараз є пріоритетом номер один для уряду, - Борис Джонсон - Британія готується до «жорсткого» Brexit
    Планування виходу з ЄС без угоди зараз є пріоритетом номер один для уряду, - Борис Джонсон

    Новий голова британського уряду Борис Джонсон планує домовитися з ЄС про нову угоду, що виключала б суперечливий механізм «бекстоп» для Північної Ірландії

    У  Великій Британії новий уряд припускає, що ЄС не погодиться переглянути угоду про Brexit і готується до виходу з Євросоюзу без угоди 31 жовтня.

    Про це у своїй колонці для Sunday Times написав член уряду Джонсона Майкл Гоув, який відповідає за  підготовку до «жорсткого» Brexit.

    Борис Джонсон планує домовитися з ЄС про нову угоду, яка б виключала суперечливий механізм «бекстоп» для Північної Ірландії. Проте ЄС неодноразово говорив, що не погодиться змінити угоду.

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    «Ми все ще сподіваємося, що вони (лідери ЄС. - ЄП) передумають, але ми повинні діяти, виходячи з припущення, що цього не станеться ... Жодна угода зараз не є реальною перспективою, і ми повинні переконатися, що ми готові», - написав Гоув.

    Він зазначив, що планування виходу з ЄС без угоди зараз є пріоритетом номер один для уряду.

    Гоув сказав, що уряд запустить одну з найбільших інформаційних кампаній, які коли-небудь бачила ця країна, щоб підготувати людей і бізнес до виходу без угоди.

    The Sunday Times також повідомила, що натхненник кампанії за вихід з ЄС на референдумі 2016 року Домінік Каммінгс, який тепер є старшим помічником Джонсона, має доручення від прем'єра реалізувати Brexit «усіма необхідними засобами».

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