Боріс Джонсон запропонував завести собаку на Даунінг-стріт
Проте у резиденції прем’єр-міністра з 2011 року живе кіт Ларрі, який відомий агресивною поведінкою щодо інших тварин
Новий британський прем'єр-міністр Боріс Джонсон запропонував завести собаку у своєму офісу на Даунінг-стріт, який приєднатися до теперішнього жителя кота Ларрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Джонсон 24 липня переселився на Даунінг-стріт, 10 разом зі своєю подругою Керрі Симондс.
У повідомлені йдеться, що на передодні Джонсон поцікавився у співробітників, чи хочуть вони собаку. Персонал відповів з ентузіазмом «Так».
Проте у резиденції прем’єр-міністра з 2011 року живе кіт Ларрі, який відомий агресивною поведінкою щодо інших тварин. Кіт має офіційну назву «Головний космонавт в кабінеті міністрів».
На сайті Даунінг-стріт, зазначається, що до його обов’язків входить прийом гостей, інспектування систем охорони та перевірка спальних якостей антикварних меблів. Він також зайнятий вивченням проблеми гризунів, які у великих кількостях водяться на території комплексу урядових будівель.
Також, повідомляється, що ніяких остаточних рішень з приводу собаки прийнято не було.
Нагадаємо, новий британський прем’єр-міністр Боріс Джонсон обіцяє, що Велика Британія не лише вийде зі складу Євросоюзу до 31 жовтня, а й підпише вигіднішу угоду щодо Brexit із Євросоюзом.
Як повідомлялось, лідер консервативної партії Великобританії Боріс Джонсон зустрівся з королевою Єлизаветою II, яка призначила його на посаду глави кабінету міністрів країни.
Таким чином, він офіційно змінив Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра.