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    Боріс Джонсон запропонував завести собаку на Даунінг-стріт

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    Прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон - Боріс Джонсон запропонував завести собаку на Даунінг-стріт
    Прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон

    Проте у резиденції прем’єр-міністра з 2011 року живе кіт Ларрі, який відомий агресивною поведінкою щодо інших тварин

    Новий британський прем'єр-міністр Боріс Джонсон запропонував завести собаку у своєму офісу на Даунінг-стріт, який приєднатися до теперішнього жителя кота Ларрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

    Джонсон 24 липня переселився на Даунінг-стріт, 10 разом зі своєю подругою Керрі Симондс.

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    У повідомлені йдеться, що на передодні Джонсон поцікавився у співробітників, чи хочуть вони собаку. Персонал відповів з ентузіазмом «Так».

    Проте у резиденції прем’єр-міністра з 2011 року живе кіт Ларрі, який відомий агресивною поведінкою щодо інших тварин. Кіт має офіційну назву «Головний космонавт в кабінеті міністрів».

    На сайті Даунінг-стріт, зазначається, що до його обов’язків входить прийом гостей, інспектування систем охорони та перевірка спальних якостей антикварних меблів. Він також зайнятий вивченням проблеми гризунів, які у великих кількостях водяться на території комплексу урядових будівель.

    Також, повідомляється, що ніяких остаточних рішень з приводу собаки прийнято не було.

    Нагадаємо, новий британський прем’єр-міністр Боріс Джонсон обіцяє, що Велика Британія не лише вийде зі складу Євросоюзу до 31 жовтня, а й підпише вигіднішу угоду щодо Brexit із Євросоюзом.

    Як повідомлялось, лідер консервативної партії Великобританії Боріс Джонсон зустрівся з королевою Єлизаветою II, яка призначила його на посаду глави кабінету міністрів країни.

    Таким чином, він офіційно змінив Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра.

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