Джонсон висунув Євросоюзу нову умову щодо Brexit



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Прем'єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон

Британський прем’єр виступив проти пункту про Північну Ірландію в угоді про Brexit

Прем'єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон вимагає прибрати пункт про Північну Ірландію з угоди про Brexit.

Про це повідомляє Reuters.

Боріс Джонсон попередив Європейський Союз, що необхідною умовою для ратифікації угоди про Brexit є відмова від запасного механізму по Північній Ірландії.

За словами прем'єрмінстра Великої Британії, відмова від механізму, який «намагається розділити країну», дасть можливість досягти «великого прогресу».

Напередодні прем'єрміністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу без угоди може стати початком об'єднання Ірландії із Північною Ірландією.

Раніше новий британський прем'єрміністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія не тільки вийде з складу Євросоюзу до 31 жовтня, але і укладе більш вигідну угоду Brexit з Євросоюзом.

При цьому він зазначив, що слід підготувати і варіант жорсткого Brexit без укладення угоди на випадок, якщо ЄС відмовиться від переговорів.

Напередодні голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер відмовився відновити переговори про умови Brexit.