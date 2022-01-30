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    Британія розробляє закон, який дозволить конфіскувати майно російських олігархів у Лондоні

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    Трасс заявила, що уряд готовий атакувати &laquo;будь-яку компанію, яка представляє інтерес для Кремля&raquo; - Британія розробляє закон, який дозволить конфіскувати майно російських олігархів у Лондоні
    Трасс заявила, що уряд готовий атакувати «будь-яку компанію, яка представляє інтерес для Кремля»
    фото з відкритих джерел

    Пріоритетом номер один для Британії наразі є стримування Росії від нового вторгнення в Україну

    Великобританія розробляє законопроєкт, який дасть можливість вводити санкції проти будь-яких організацій та осіб із Росії. При цьому не виключається можливість конфіскації майна російських олігархів у Лондоні. Про це глава Міністерства закордонних справ Британії Ліз Трасс сказала в ефірі Sky News

    За її словами, «пріоритетом номер один» для Британії наразі є стримування Росії від нового вторгнення в Україну.

    Розповідаючи про те, як можуть бути розширені економічні санкції проти Росії, Трасс заявила, що уряд готовий атакувати «будь-яку компанію, яка представляє інтерес для Кремля».

    «Нічого не виключено. Ми не говоритимемо про деталі щодо того, хто і під якими санкціями буде, цей законопроект дозволить нам бити за ширшим спектром цілей, тому не буде нікого, хто думатиме, що має імунітет від санкцій», – зазначила міністр.

    Трасс наголосила, що у випадку введення санкцій олігархам з оточення президента РФ Володимира Путіна «ніде буде сховатися».

    «Це буде непросто для Росії», – констатувала глава МЗС Британії.

    На питання про те, чи можуть ці заходи вплинути на фінанси у Великій Британії, вона відповіла, що «найважливіше – це захист свободи та демократії», а це вагоміше, ніж «нагальні фінансові проблеми».

    Очікується, що законопроєкт щодо посилення санкційного режиму проти Росії буде представлений у британському парламенті наступного тижня.

    Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що наступного тижня Великобританія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

    Також міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.

    Теги: МЗС міністр санкції закон фінанси імунітет уряд майно
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    Британія розробляє закон, який дозволить конфіскувати майно російських олігархів у Лондоні