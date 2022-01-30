Британія розробляє закон, який дозволить конфіскувати майно російських олігархів у Лондоні

Трасс заявила, що уряд готовий атакувати «будь-яку компанію, яка представляє інтерес для Кремля»

Пріоритетом номер один для Британії наразі є стримування Росії від нового вторгнення в Україну

Великобританія розробляє законопроєкт, який дасть можливість вводити санкції проти будь-яких організацій та осіб із Росії. При цьому не виключається можливість конфіскації майна російських олігархів у Лондоні. Про це глава Міністерства закордонних справ Британії Ліз Трасс сказала в ефірі Sky News

За її словами, «пріоритетом номер один» для Британії наразі є стримування Росії від нового вторгнення в Україну.

Розповідаючи про те, як можуть бути розширені економічні санкції проти Росії, Трасс заявила, що уряд готовий атакувати «будь-яку компанію, яка представляє інтерес для Кремля».

«Нічого не виключено. Ми не говоритимемо про деталі щодо того, хто і під якими санкціями буде, цей законопроект дозволить нам бити за ширшим спектром цілей, тому не буде нікого, хто думатиме, що має імунітет від санкцій», – зазначила міністр.

Трасс наголосила, що у випадку введення санкцій олігархам з оточення президента РФ Володимира Путіна «ніде буде сховатися».

«Це буде непросто для Росії», – констатувала глава МЗС Британії.

На питання про те, чи можуть ці заходи вплинути на фінанси у Великій Британії, вона відповіла, що «найважливіше – це захист свободи та демократії», а це вагоміше, ніж «нагальні фінансові проблеми».

Очікується, що законопроєкт щодо посилення санкційного режиму проти Росії буде представлений у британському парламенті наступного тижня.

Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що наступного тижня Великобританія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Також міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.