Джонсон наказав збройним силам Британії підготуватися до розгортання в Європі

Пропозиція членам оборонного пакту НАТО в Північних країнах та країнах Балтії передбачає подвоєння приблизно 1150 британських військовослужбовців

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що наступного тижня Великобританія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Про це повідомляє Reuters.

«Я наказав нашим збройним силам підготуватися до розгортання в Європі наступного тижня, щоб ми могли підтримувати наших союзників по НАТО на суші, на морі та в повітрі», – заявив Джонсон

Як зазначається, пропозиція членам оборонного пакту НАТО в Північних країнах та країнах Балтії передбачає подвоєння приблизно 1150 британських військовослужбовців, які зараз перебувають у країнах Східної Європи, і відправку «оборонної зброї» до Естонії.

Джонсон сказав, що «цей пакет стане чітким сигналом Кремлю: ми не потерпимо їхньої дестабілізуючої діяльності і завжди підтримуватимемо наших союзників по НАТО перед ворожістю Росії».

Британський лідер заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін обере «кровопролиття та руйнування» в Україні, це буде «трагедією для Європи», і що «Україна має бути вільною у виборі свого майбутнього».

Офіційні особи завершать деталі пропозиції у Брюсселі наступного тижня, а міністри обговорять військові варіанти у понеділок.

Нагадаємо, раніше в суботу ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела, повідомляли, що нарощування збройних сил Росії біля кордонів України розширилося за рахунок постачання крові та інших медматеріалів, які б дозволили надавати допомогу пораненим. Така кількість матеріалів медичного призначення є ключовим показником підготовки вторгнення Москви.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.