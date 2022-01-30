Глава Мюнхенської конференції: Німеччина втратила репутацію через позицію щодо України
На думку дипломата, США та інші партнери бачать Німеччину зараз «у поганому світлі»
Стримана позиція Німеччини щодо України призвела до втрати репутації та довіри до ФРН з боку інших країн-партнерів, заявив глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішінгер. Його слова наводить агентство DPA.
На думку дипломата, США та інші партнери бачать Німеччину зараз «у поганому світлі» через небажання постачати Україні зброю, а також через позицію щодо газопроводу «Північний потік-2».
Він наголосив, що завдано шкоди репутації ФРН. При цьому Ішінгер вважає, що це можна виправити. Глава Мюнхенської конференції додав, що стримана позиція влади Німеччини грає на руку Росії. «Безумовно, у Москві точно зафіксували вагання різних німецьких політиків», – зазначив він.
Ішингер також заявив, що все сказане про Німеччину у Вашингтоні, Брюсселі та Києві за останні кілька днів викликало у нього страх і тривогу.
Раніше віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек підтримав рішення федерального уряду не втручатися у питання про затвердження суперечливого газопроводу «Північний потік-2» і розглядати його виключно в юридичній площині.
До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».
Також віцеканцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.
Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.
Також відомо, що Росія залишиться без компенсації за газопровід «Північний потік-2» у разі, якщо німецький регулятор визнає його невідповідним правовим нормам Європейського Союзу.
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