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    Глава Мюнхенської конференції: Німеччина втратила репутацію через позицію щодо України

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    Вольфганг Ішінгер наголосив, що завдано шкоди репутації ФРН - Глава Мюнхенської конференції: Німеччина втратила репутацію через позицію щодо України
    Вольфганг Ішінгер наголосив, що завдано шкоди репутації ФРН
    фото з відкритих джерел

    На думку дипломата, США та інші партнери бачать Німеччину зараз «у поганому світлі»

    Стримана позиція Німеччини щодо України призвела до втрати репутації та довіри до ФРН з боку інших країн-партнерів, заявив глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішінгер. Його слова наводить агентство DPA.

    На думку дипломата, США та інші партнери бачать Німеччину зараз «у поганому світлі» через небажання постачати Україні зброю, а також через позицію щодо газопроводу «Північний потік-2».

    Він наголосив, що завдано шкоди репутації ФРН. При цьому Ішінгер вважає, що це можна виправити. Глава Мюнхенської конференції додав, що стримана позиція влади Німеччини грає на руку Росії. «Безумовно, у Москві точно зафіксували вагання різних німецьких політиків», – зазначив він.

    Ішингер також заявив, що все сказане про Німеччину у Вашингтоні, Брюсселі та Києві за останні кілька днів викликало у нього страх і тривогу.

    Раніше віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек підтримав рішення федерального уряду не втручатися у питання про затвердження суперечливого газопроводу «Північний потік-2» і розглядати його виключно в юридичній площині.

    До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

    Також віцеканцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

    Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

    Також відомо, що Росія залишиться без компенсації за газопровід «Північний потік-2» у разі, якщо німецький регулятор визнає його невідповідним правовим нормам Європейського Союзу.

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    Теги: Росія США Німеччина міністр санкції депутат Україна Берлін
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    Глава Мюнхенської конференції: Німеччина втратила репутацію через позицію щодо України