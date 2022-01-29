Глава Пентагону оцінив можливість вторгнення Росії в Україну

Остін сказав, що США серйозні в оцінці російської загрози, проте поки не зрозуміло, чи є неминучою війна

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що напад не є неминучим

Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до нарощування сил Росії біля українських кордонів, проте в Пентагоні досі не можуть визначитися, чи нападе Путін на Україну.Про це сказав на брифінгу Міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє американський телеканал CNN.

«Ми не вважаємо, що президент Путін прийняв остаточне рішення щодо використання цих сил проти України. Тепер у нього явно є така можливість. І у нього є кілька варіантів, включаючи захоплення міст і значних територій, а також провокаційні політичні дії, такі як визнання сепаратистських територій. Дійсно, ми бачимо, як російські державні ЗМІ зараз говорять про можливу діяльність на сході України», – заявив він.

Остін сказав, що США серйозні в оцінці російської загрози, проте поки не зрозуміло, чи є неминучою війна з Росією через Україну.

«Все ще є час і простір для дипломатії. Сполучені Штати, разом з нашими союзниками та партнерами, запропонували Росії шлях від кризи до більшої безпеки. Міністерство оборони продовжуватиме підтримувати ці дипломатичні зусилля», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Росія хоче скасувати заплановане на 31 січня відкрите засідання Ради Безпеки ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні та загрозу вторгнення в Україну.

Також посольство США зробило ролик про агресію РФ.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».

До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

Раніше директор Інституту соціології Національної академії наук Національної академії наук Євген Головаха на прикладі «Калинки-малинки» пояснив, чим росіяни відрізняються від українців.