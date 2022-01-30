Путін прорахувався, готуючи вторгнення в Україну – The Washington Post

Путіна дезінформує його власне коло радників, вони не окреслюють російському президенту всі наслідки ініційованої ним війни

Наступ призведе до руйнівних наслідків для російської економіки через санкції

Розвідка США прийшла до висновку, що Путіна дезінформує його власне коло радників. Вони, схоже, не бажають окреслювати російському президенту всі наслідки ініційованої ним війни, з якими зіткнеться країна. Про це пише The Washington Post.

У статті йдеться, що наступ призведе до руйнівних наслідків для російської економіки через санкції, які готові запровадити країни Заходу.

Американський чиновник, який спеціалізується на темі РФ, зазначив, що ідея Путіна вдертися в Україну та будь-яким чином її окупувати, навіть тимчасово, «є надзвичайно амбітною та дещо божевільною».

«У нього може бути план дуже швидко розгромити українських військових. Але я вважаю, що уроки історії мають навчити його, що (успішна військова операція, – ред.) не вирішує більшості інших проблем, з якими він зіткнеться», – додав він.

Раніше повідомлялося, що зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського на відкритті Олімпійських ігор 4 лютого в Пекіні можлива, але поки що жодних контактів Путіна не планується.

Як відомо, країна-агресорка Росія готова провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським для обговорення двосторонніх відносин, повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

«Якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, готові його прийняти у Москві, Сочі, Петербурзі, але Донбас слід обговорювати у контактній групі», – сказав Лавров.

Ще у квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі. У відповідь президент країни-агресорки запропонував Зеленському зустрітись з бойовиками.

У вересні 2021 року Зеленський заявив, що зустрінеться з російським президентом Путіним, коли той буде готовий.

До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу.

Нагадаємо, CNN спровокувала трансатлантичний скандал після телефонної розмови Байдена і Зеленського. Президенти 27 січня нібито посперечалися щодо реальної загрози російського вторгнення.

Також президент Володимир Зеленський поговорив із французьким колегою Еммануелем Макроном.

Раніше Макрон вже говорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним.

Кремль вказує, що Путін і Макрон обговорили Україну, НАТО і «гарантії безпеки». Зазначається, що розмова була тривалою.

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