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    Черговий Boeing втратив двигун у повітрі: цього разу над Нідерландами

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    <p>Раніше схожа аварія сталася у США </p> - Черговий Boeing втратив двигун у повітрі: цього разу над Нідерландами

    Раніше схожа аварія сталася у США

    Фото: УНІАН

    Уламками літака травмовано двох осіб

    Стало відомо про аварію вантажного літака Boeing 747-400F, що сталася при вильоті з аеропорту голландського Маастрихту. Як повідомляє The Aviation Herald, один із чотирьох двигунів літака частково зруйнувався і загорівся.

    Уламки лопатей турбіни впали в житлових кварталах Меерссена.

    Після інциденту літак попрямував до бульгійського Льєжа, де й здійснив успішну посадку.

    В результаті падіння уламків на землю постраждали дві людини: літня жінка була госпіталізована з незначною травмою голови. Також, дитина отримала опіки при спробі підняти гарячий уламок.

    Пошкодження також отримали кілька автомобілів, на які впали уламки.

    Сьогодні зранку стало відомо про схожу аварію у Сполучених Штатах Америки: у пасажирського літака Boeing 777 після вильоту з аеропорту Денвера відірвалася вся обшивка правого двигуна, її уламки впали на житлові райони, а сам двигун загорівся. Літак, на борту якого перебував 231 пасажир та 10 членів екіпажу, вдалося посадити.

    Також сьогодні при підльоті до столиці Нігерії Абуджі розбився військовий літак King Air 350, всі девʼять чоловік, що знаходилися на боту, загинули.

    Теги: авіакатастрофа Нідерланди літак Boeing жінка чоловік
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