Уламки засипали все місто: у небі над Колорадо спалахнув двигун лайнера Boeing

Екіпажу вдалося успішно посадити борт в міжнародному аеропорту міста Денвер

На американське місто Блумфілд в штаті Колорадо впали великі уламки двигуна літака Boeing 777 компанії United Airlines, у якого виникли неполадки під час польоту.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Part of #UA328 landed in a front yard in Colorado. pic.twitter.com/QLC1QYQBao — Cleavon MD (@Cleavon_MD) February 20, 2021

На кадрах, які опублікували користувачі мережі видно, як двигун загоряється у повітрі.

Woah so crazy! One of my friends in Colorado captured these photos of a plane with one of its engines on fire. Officials say the plane did land safely at DIA. Photos by: Carlos Cady-Reheis https://t.co/OBhcVxD3Rs pic.twitter.com/GmnV2Sjewv — Marissa Armas (@MarissaArmas) February 20, 2021

Holy crap!!! United Airlines plane engine catches fire, spilling debris onto populated area in Colorado.pic.twitter.com/487RMZJ6AT — Steven Greenstreet (@MiddleOfMayhem) February 20, 2021

Після цього деталі авіалайнера почали падати з неба на вулиці і двори Блумфілда.

Breaking: Video shows the moments debris from #UA328, a Boeing 777, started falling from the sky over Broomfield, Colorado. The plane landed safely at Denver International Airport. pic.twitter.com/hIWk0vuxF2 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 20, 2021

При цьому велика частина двигуна впала на задньому дворі одного з будинків.

LOOK: Plane debris sprinkled the city of Broomfield, Colorado, landing in backyards and public parks.



No injuries reported at this time pic.twitter.com/g6BoYqmtTr — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 20, 2021

Про постраждалих в результаті події поки не повідомлялося.

BREAKING Photo of damaged roof after a piece of engine from United Boeing 777 #UA328 fell on this house (credit: 9News Denver) https://t.co/HE6VGRAQCI pic.twitter.com/Fl5TPFu8Xz — AIRLIVE (@airlivenet) February 20, 2021

Відзначається, що екіпажу вдалося успішно посадити борт в міжнародному аеропорту міста Денвер.

