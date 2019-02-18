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    У світі

    Британська авіакомпанія банкрутувала через Brexit1

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    Британська авіакомпанія банкрутувала через Brexit1

    Flybmi виконувала рейси в 25 пунктів призначення в Великій Британії і Європі

    Британська авіакомпанія Flybmi оголосила про припинення своєї діяльності у зв'язку із Brexit.

    Про це повідомляє NOS.

    «Британська авіакомпанія повідомила, що повинна негайно припинити свою діяльність через Brexit. Flybmi скасувала усі рейси, навіть пасажирам, які вже зареєструвалися на рейс із Мюнхена в Бристоль, не дозволили продовжити подорож«, - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що через невизначеність у зв'язку з Brexit авіаперевізник не зміг забезпечити цінні контракти на польоти у Європі. Крім того, на рішення про припинення діяльності авіакомпанії вплинуло підвищення плати за викиди СО2, стрибок цін на паливо.

    Flybmi виконувала рейси в 25 пунктів призначення в Великій Британії і Європі.

    Штат компанії налічує 376 людей.

    Brexit
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