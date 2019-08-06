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    У світі

    Британські винищувачі перехопили п’ять літаків РФ над Балтією

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    Російський літак над Балтійським морем - Британські винищувачі перехопили п’ять літаків РФ над Балтією
    Російський літак над Балтійським морем
    Фото: Royal Air Force

    За останні два дні винищувачі Typhoon перехопили п'ять російських військових літаків над Балтійським морем

    Винищувачі Королівських військово-повітряних сил Великої Британії двічі піднімалися з авіабази НАТО в Естонії для перехоплення російських літаків.

    Як повідомили в британських ВПС, за останні два дні винищувачі Typhoon перехопили п'ять російських військових літаків над Балтійським морем.

    У понеділок, 5 серпня, винищувачі перехопили російський транспортний літак Ан-26. Після цього британські літаки відхилилися для перехоплення російського бомбардувальника Ту-142 і двох винищувачів Су-27Б поблизу повітряного простору Литви.

    У вівторок, 6 серпня, Typhoon вилетіли на перехоплення російського транспортного літака Ту-134 поблизу повітряного простору Естонії.

    У ВПС Великої Британії наголосили, що російські літаки перебували в міжнародному повітряному просторі без затвердженого плану польоту і не зв'язувалися з керуванням повітряного руху.

    Нагадаємо, 22-28 липня винищувачі НАТО, які проводять місію повітряного патрулювання НАТО в Балтії, двічі піднімалися в небо для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

    Джерело: Новое Время

    Росія НАТО Балтія літак Велика Британія
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