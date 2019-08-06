Британські винищувачі перехопили п’ять літаків РФ над Балтією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російський літак над Балтійським морем Фото: Royal Air Force

За останні два дні винищувачі Typhoon перехопили п'ять російських військових літаків над Балтійським морем

Винищувачі Королівських військово-повітряних сил Великої Британії двічі піднімалися з авіабази НАТО в Естонії для перехоплення російських літаків.

Як повідомили в британських ВПС, за останні два дні винищувачі Typhoon перехопили п'ять російських військових літаків над Балтійським морем.

У понеділок, 5 серпня, винищувачі перехопили російський транспортний літак Ан-26. Після цього британські літаки відхилилися для перехоплення російського бомбардувальника Ту-142 і двох винищувачів Су-27Б поблизу повітряного простору Литви.

У вівторок, 6 серпня, Typhoon вилетіли на перехоплення російського транспортного літака Ту-134 поблизу повітряного простору Естонії.

У ВПС Великої Британії наголосили, що російські літаки перебували в міжнародному повітряному просторі без затвердженого плану польоту і не зв'язувалися з керуванням повітряного руху.

Нагадаємо, 22-28 липня винищувачі НАТО, які проводять місію повітряного патрулювання НАТО в Балтії, двічі піднімалися в небо для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Джерело: Новое Время