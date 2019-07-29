Винищувачі НАТО двічі за тиждень супроводжували російські літаки над Балтикою



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Ілюстративне фото: ac.nato.int

Місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з авіабаз в Литві та Естонії

Винищувачі НАТО, які виконують місію Балтійського повітряного патрулювання, минулого тижня двічі піднімалися в небо, щоб упізнати і супроводити російські військові літаки, що летіли в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

«22-28 липня винищувачі НАТО, які проводять місію повітряного патрулювання НАТО в Балтії, двічі піднімалися в небо для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться в повідомленні.

Минулого понеділка винищувачі Альянсу упізнали російський винищувач «Су-24», що летів з основної частини РФ в Калінінградську область. Цей борт був з вимкненим транспондером, не підтримував зв'язок з регіональними диспетчерами, був без заздалегідь узгодженим льотним планом.

У неділю був супроводжений транспортний літак Іл-76, який прямував з Калінінградської області на основну територію Росії. Він летів з включеним транспондером, підтримував зв'язок авіадиспетчерами, але у нього не було льотного плану.

Місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з авіабаз в Литві та Естонії.