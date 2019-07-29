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    Винищувачі НАТО двічі за тиждень супроводжували російські літаки над Балтикою

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    Винищувачі НАТО двічі за тиждень супроводжували російські літаки над Балтикою
    Ілюстративне фото: ac.nato.int

    Місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з авіабаз в Литві та Естонії

    Винищувачі НАТО, які виконують місію Балтійського повітряного патрулювання, минулого тижня двічі піднімалися в небо, щоб упізнати і супроводити російські військові літаки, що летіли в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

    «22-28 липня винищувачі НАТО, які проводять місію повітряного патрулювання НАТО в Балтії, двічі піднімалися в небо для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться в повідомленні.

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    Минулого понеділка винищувачі Альянсу упізнали російський винищувач «Су-24», що летів з основної частини РФ в Калінінградську область. Цей борт був з вимкненим транспондером, не підтримував зв'язок з регіональними диспетчерами, був без заздалегідь узгодженим льотним планом.

    У неділю був супроводжений транспортний літак Іл-76, який прямував з Калінінградської області на основну територію Росії. Він летів з включеним транспондером, підтримував зв'язок авіадиспетчерами, але у нього не було льотного плану.

    Місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з авіабаз в Литві та Естонії.

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