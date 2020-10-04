Британський есмінець Dragon увійшов в акваторію Чорного моря



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Ескадрений міноносець Dragon D35 ВМС Великобританії

Сили Чорноморського флоту Росії почали стеження за діями корабля ВМС Великобританії

В акваторію Чорного моря увійшов ескадрений міноносець Dragon D35 ВМС Великобританії.

Про це 4 жовтня повідомляє «Тасс» з посиланням на Національний центр управління обороною Росії.

Уточнюється, що сили Чорноморського флоту РФ почали стеження за діями британського есмінця.

Dragon увійшов до складу ВМС Великобританії на початку 2012 року. На кожній стороні його корпусу зображений дракон – національний символ Уельсу.

Есмінець озброєний знаряддям Mark 8, двома спареними пусковими установками протикорабельних ракет Harpoon, зенітною артилерією і зенітними керованими ракетами.

До слова, есмінець з керованими ракетами USS Roosevelt 15 вересня вирушив до Чорного моря, щоб узяти участь в операціях із гарантування безпеки на морі спільно з союзниками і партнерами НАТО в регіоні.

Це був шостий захід корабля ВМС США в Чорне море з початку цього року. Раніше цей регіон відвідав USS Porter у липні під час навчань Sea Breeze 2020.

У серпні також збройні сили США провели навчання у Чорному морі.