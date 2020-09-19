«Крилаті піхотинці». Фото навчань, які проводять українські та британські десантники



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Британські та українські десантники діяли по-бойовому на незнайомій місцевості Фото прес-служби Міністерства оборони

Навчання почалися з десантування українських і британських «крилатих піхотинців»

На Миколаївщині почався перший етап навчань «Спільні зусилля» в рамках стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля – 2020». Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Цей етап навчань почався з десантування українських і британських «крилатих піхотинців». Десантування відбувалися зі зброєю та спорядженням під прикриттям Військово-Повітряних Сил.

Одним з перших, хто десантувався на українську землю разом зі своїм особовим складом, був командир 16-ї десантно-штурмової бригади ЗС Великобританії бригадний генерал Джеймс Мартін.

Британські та українські десантники діяли по-бойовому на незнайомій місцевості. Кожен воїн десантувався зі зброєю і спорядженням, боєприпасами, десантним рюкзаком з усім необхідним майном. Після десантування, була організована оборона майданчика приземлення, налагоджений зв’язок з вищим керівництвом і українським підрозділом ДШВ.

Британські та українські підрозділи в тісній взаємодії вийшли на певний рубіж, з метою виконання подальшого завдання.

Нагадаємо, 15 вересня, американський ракетний есмінець прямує до Чорного моря.

У серпні також збройні сили США провели навчання у Чорному морі.

Як повідомлялося, 17 вересня, Зеленський поїхав на військові навчання.