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    Події в Україні

    «Крилаті піхотинці». Фото навчань, які проводять українські та британські десантники

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    Британські та українські десантники діяли по-бойовому на незнайомій місцевості - «Крилаті піхотинці». Фото навчань, які проводять українські та британські десантники
    Британські та українські десантники діяли по-бойовому на незнайомій місцевості
    Фото прес-служби Міністерства оборони

    Навчання почалися з десантування українських і британських «крилатих піхотинців»

    На Миколаївщині почався перший етап навчань «Спільні зусилля» в рамках стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля – 2020». Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

    Цей етап навчань почався з десантування українських і британських «крилатих піхотинців». Десантування відбувалися зі зброєю та спорядженням під прикриттям Військово-Повітряних Сил.

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    «Крилаті піхотинці». Фото навчань, які проводять українські та британські десантники
    «Крилаті піхотинці». Фото навчань, які проводять українські та британські десантники
    «Крилаті піхотинці». Фото навчань, які проводять українські та британські десантники
    «Крилаті піхотинці». Фото навчань, які проводять українські та британські десантники
    «Крилаті піхотинці». Фото навчань, які проводять українські та британські десантники
    «Крилаті піхотинці». Фото навчань, які проводять українські та британські десантники
    «Крилаті піхотинці». Фото навчань, які проводять українські та британські десантники
    «Крилаті піхотинці». Фото навчань, які проводять українські та британські десантники
    «Крилаті піхотинці». Фото навчань, які проводять українські та британські десантники
    «Крилаті піхотинці». Фото навчань, які проводять українські та британські десантники
    «Крилаті піхотинці». Фото навчань, які проводять українські та британські десантники
    «Крилаті піхотинці». Фото навчань, які проводять українські та британські десантники
    Фото прес-служби Міністерства оборони

    Одним з перших, хто десантувався на українську землю разом зі своїм особовим складом, був командир 16-ї десантно-штурмової бригади ЗС Великобританії бригадний генерал Джеймс Мартін.

    Британські та українські десантники діяли по-бойовому на незнайомій місцевості. Кожен воїн десантувався зі зброєю і спорядженням, боєприпасами, десантним рюкзаком з усім необхідним майном. Після десантування, була організована оборона майданчика приземлення, налагоджений зв’язок з вищим керівництвом і українським підрозділом ДШВ.

    Британські та українські підрозділи в тісній взаємодії вийшли на певний рубіж, з метою виконання подальшого завдання.

    Нагадаємо, 15 вересня, американський ракетний есмінець прямує до Чорного моря.

    У серпні також збройні сили США провели навчання у Чорному морі.

    Як повідомлялося, 17 вересня, Зеленський поїхав на військові навчання.

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