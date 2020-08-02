  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Збройні сили США провели навчання у Чорному морі

    • Розсилка
    Збройні сили США провели навчання у Чорному морі - Збройні сили США провели навчання у Чорному морі
    Збройні сили США провели навчання у Чорному морі

    Навчання відбувалися у міжнародних водах та повітряному просторі у Чорному морі

    Військові США провели навчання у Чорному морі. Це були спільні навчання Військово-морських та Повітряних сил США.

    Про це повідомляє командування 6-го флоту ВМС США.

    Участь у навчаннях брали ракетний есмінець USS Porter, літак-розвідник Poseidon P-8A, чотири винищувачі F-16, безпілотник MQ-9 Reaper та літак-заправщик KC-135 Stratotanker.

    «Навчання відбувалися у міжнародних водах та повітряному просторі у Чорному морі та були здійснені для підготовки американських сил до спільної роботи та взаємодії під час виконання надводних та повітряних операцій», - пояснили у командуванні.

    За його твердженням, відпрацювання спільних дій американських сил у Європі сприятиме посиленню готовності США діяти на морі у Чорноморському регіоні.

    «Взаємодія з ВПС США під час цієї навчальної місії дозволила нам провести реалістичну та необхідну підготовку для посилення готовності ЗС США діяти в морі у Чорноморському регіоні», - заявив віцеадмірал Джин Блек, командувач 6-го флоту ВМС США.

    Джерело: Укрінформ

    Чорне море США військові навчання ВМС безпілотник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ