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    Американський ракетний есмінець прямує до Чорного моря

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    Есмінець з керованими ракетами USS Roosevelt&nbsp; - Американський ракетний есмінець прямує до Чорного моря
    Есмінець з керованими ракетами USS Roosevelt 

    Есмінець зосередиться на зміцненні регіональної морської стабільності, загальної готовності та військово-морського потенціалу

    Есмінець з керованими ракетами USS Roosevelt 15 вересня вирушив до Чорного моря, щоб узяти участь в операціях із гарантування безпеки на морі спільно з союзниками і партнерами НАТО в регіоні.

    Про це повідомляється на сайті Шостого флоту США.

    «Roosevelt з нетерпінням чекав можливості вирушити в плавання Чорним морем разом з нашими союзниками і партнерами по НАТО», – сказав командувач флоту США Раян Кендалл.

    Есмінець зосередиться на зміцненні регіональної морської стабільності, загальної готовності та військово-морського потенціалу.

    Як відомо, це вже шостий захід корабля ВМС США в Чорне море з початку цього року. Востаннє цей регіон відвідав USS Porter у липні під час навчань Sea Breeze 2020.

    У серпні також збройні сили США провели навчання у Чорному морі.

    Чорне море США НАТО військові навчання корабель ВМС
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