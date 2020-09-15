Американський ракетний есмінець прямує до Чорного моря



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Есмінець з керованими ракетами USS Roosevelt

Есмінець зосередиться на зміцненні регіональної морської стабільності, загальної готовності та військово-морського потенціалу

Есмінець з керованими ракетами USS Roosevelt 15 вересня вирушив до Чорного моря, щоб узяти участь в операціях із гарантування безпеки на морі спільно з союзниками і партнерами НАТО в регіоні.

Про це повідомляється на сайті Шостого флоту США.

«Roosevelt з нетерпінням чекав можливості вирушити в плавання Чорним морем разом з нашими союзниками і партнерами по НАТО», – сказав командувач флоту США Раян Кендалл.

Есмінець зосередиться на зміцненні регіональної морської стабільності, загальної готовності та військово-морського потенціалу.

Як відомо, це вже шостий захід корабля ВМС США в Чорне море з початку цього року. Востаннє цей регіон відвідав USS Porter у липні під час навчань Sea Breeze 2020.

У серпні також збройні сили США провели навчання у Чорному морі.