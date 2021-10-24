Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)

Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж

На продаж виставлений будинок, в якому герой картини Фредді Крюгер вбивав своїх жертв

Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів», розташований в Лос-Анджелесі, виставлений на продаж, його можна придбати за $3,25 млн. Про це повідомляє Los Angeles Times.

Йдеться про будинок, в якому герой картини Фредді Крюгер вбивав своїх жертв.

У двоповерховому котеджі, розташованому за адресою 1428 N. Genesee Ave., є три спальні, чотири ванні кімнати, а також оформлена в ретро-стилі, але сучасно обладнана кухня. На ділянці також є гостьовий будиночок з власним садком.

Маніяк Фредді Крюгер, який здатний проникати в реальність через сни і вбиває людей, вперше з'явився в картині Уеса Крейвена «Кошмар на вулиці В'язів» 1984 року. Тоді роль головного героя-лиходія виконав Роберт Інглунд.

До слова, раніше футболка Майкла Джордана, в якій він виступав в сезоні-1982/1983 NCAA за Північну Кароліну, була продана за $1,38 млн.

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