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    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)

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    Будинок з фільму &laquo;Кошмар на вулиці В'язів&raquo; виставлений на продаж - Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж
    фото: Anthony Barcelo

    На продаж виставлений будинок, в якому герой картини Фредді Крюгер вбивав своїх жертв

    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів», розташований в Лос-Анджелесі, виставлений на продаж, його можна придбати за $3,25 млн. Про це повідомляє Los Angeles Times.

    Йдеться про будинок, в якому герой картини Фредді Крюгер вбивав своїх жертв.

    У двоповерховому котеджі, розташованому за адресою 1428 N. Genesee Ave., є три спальні, чотири ванні кімнати, а також оформлена в ретро-стилі, але сучасно обладнана кухня. На ділянці також є гостьовий будиночок з власним садком.

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    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)
    фото: Anthony Barcelo

    Маніяк Фредді Крюгер, який здатний проникати в реальність через сни і вбиває людей, вперше з'явився в картині Уеса Крейвена «Кошмар на вулиці В'язів» 1984 року. Тоді роль головного героя-лиходія виконав Роберт Інглунд.

    До слова, раніше футболка Майкла Джордана, в якій він виступав в сезоні-1982/1983 NCAA за Північну Кароліну, була продана за $1,38 млн.

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    Теги: США будинок аукціон фільм
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    Будинок з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» виставлений на продаж (фото)