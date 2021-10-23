Батьки вбитої Болдуіном українки хочуть покарати винних

В кіностудії побоюються позову з боку сім'ї, якщо з'ясується, що загибель операторки можна було уникнути

Батьки загиблої операторки Галини Гатчінс (Halyna Hutchins) зажадали покарати винних після того, як їх дочка була вбита актором Алек Болдуін (Alec Baldwin) на зйомках фільму «Іржа», пише The Sun.

Друзі сім'ї відзначили: батько, колишній військовослужбовець радянського флоту, Анатолій і мати Ольга Андрусевич відразу після звістки про смерть намагалися вилетіти в США, але у жінки виникли складнощі з документами.

«Сім'я сумує, але в той же час запитує і хоче відповідей. Якщо їх дочка померла помилково, комусь доведеться заплатити», – зазначив товариш Галини з Києва (він не став називати імені), де вона виросла.

За даними джерел, в кіностудії побоюються позову з боку сім'ї, якщо з'ясується, що загибель оператора можна було уникнути.

У загиблої залишилися чоловік Метью Гатчінс (Matthew Hutchins) і восьмирічний син Андрос (Andros) в Каліфорнії. Відомо, що вона закінчила Київський університет за спеціальністю журналістика і часто працювала продюсером документальних фільмів BBC.

«Ця втрата – велике горе для нашої сім'ї, і я бачу, як важко доводиться батькам. Сподіваюся, час полегшить наш душевний біль», – зізналася її сестра Світлана Андрусевич, що живе в Індонезії.

«Галині завжди хотілося чогось більшого, тому вона вивчила англійську і подала заявку на грін-карту США, яку отримала. Покинула України більше десяти років тому. Була дуже сильною і цілеспрямованою», – додав двоюрідний брат Іван Андрусевич.

Міністерство закордонних справ України попросило дипломатів в Сан-Франциско терміново розслідувати обставини смерті Гатчінс. Прессекретар повідомив, що вона мала українське громадянство.

Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

Галина Гатчінс закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

Інцидент стався під час сцени, в якій Алек Болдуін стріляв холостими патронами.

Гатчінс була доставлена вертольотом до лікарні Університету Нью-Мексико, де вона була оголошена мертвою. Крім того, постраждав режисер Джоел Соуз. Зараз він знаходиться в критичному стані.

Раніше стало відомо, що постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.