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    Facebook подала в суд на українця, підозрюваного в крадіжці даних 178 млн акаунтів

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    Facebook висунув українцю серйозні звинувачення - Facebook подала в суд на українця, підозрюваного в крадіжці даних 178 млн акаунтів
    Facebook висунув українцю серйозні звинувачення
    фото з відкритих джерел

    Солонченко продавав отриману інформацію іншим компаніям

    Американська компанія Facebook подала позов проти українця, підозрюваного в крадіжці особистих даних 178 млн акаунтів однойменної соціальної мережі. Про це повідомляє Business Insider.

    У компанії стверджують, що Олександр Солонченко з псевдонімом Solomame отримав доступ до особистих даних 178 млн акаунтів соцмережі. Для здійснення свого задуму житель України використовував програмне забезпечення для автоматичної розсилки запитів користувачам мережі за допомогою програми Messenger.

    Солонченко продавав отриману інформацію іншим компаніям. Робив це через вебсайт Raid Forums, користувачі якого купують злиті або викрадені дані.

    Злочинною діяльністю Солонченко нібито займався в період з 2018 до 2019 року.

    Як доказ адвокати Facebook надали суду скріншот з повідомленням з нібито сторінки Солонченко, в якому він пропонує бажаючим придбати конфіденційні дані.

    «У мене також є кілька інших баз даних, списки споживачів, бази даних B2B по всьому світу, бази даних телефонів, непублічні дані FB (180 млн для США), – нібито писав обвинувачений. – Будь ласка, напишіть мені в особисті, якщо цікаво».

    Сторона звинувачення просить про проведення судового розгляду присяжних, щоб заборонити Солонченко використовувати або продавати будь-які дані, отримані з Facebook. Компанія також вимагає відшкодувати збитки на нерозголошену суму.

    До слова, дані всіх громадян Аргентини вкрадені хакерами та злиті в мережу.

    Також Росію назвали головним «цифровим» злочинцем світу: дослідження.

    Теги: суд США Facebook соціальні мережі
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    Facebook подала в суд на українця, підозрюваного в крадіжці даних 178 млн акаунтів