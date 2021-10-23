Відомий український актор розлучається з дружиною після восьми років шлюбу

Сеітаблаєв розлучається з дружиною, кінопродюсером Іванною Дядюрою

Популярний український актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв, який нещодавно видав старшу дочку заміж, розповів про свій статус холостяка. Він зізнався, що розлучається з дружиною, кінопродюсером і президентом Міжнародного Київського кінофестивалю «Молодість» - Іванною Дядюрою. Про це повідомляє програма «Зірковий шлях».

За його словами, це непростий момент у його житті. Він намагається не розкривати причини розставання, лише заявив, що у нього «закінчилися почуття».

«Це досить емоційний момент у житті кожної людини. Непростий момент. Особливо, коли до цього мають відношення діти. Ніколи не можеш бути готовим, коли ти відчуваєш ... Я сподіваюся, ми залишимося добрими друзями. І так само будемо тримати в полі зору один одного і при необхідності допомагати», – зазначив режисер.

Відзначимо, що Ахтем і Іванна були в шлюбі майже 10 років, вони зіграли весілля у 2013 році в Судаку (Крим, – ред.). У них підростає дочка.

Фото з відкритих джерел

Також відомо, що в Ахтема є троє дітей від першої дружини. Чоловік підтримує стосунки зі старшими спадкоємцями.

Ахтем Сеітаблаєв – український режисер кримськотатарського походження. Його найвідоміші роботи – фільми «Хайтарма», «Чужа молитва» і «Кіборги».

Раніше на 84 році життя відійшла в інший світ Субіє Налбантова, кримськотатарська актриса, телеведуча, матір актора та режисера Ахтема Сеітаблаєва, яка жила в окупованому Криму.