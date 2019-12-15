Будівництво Nord Stream 2 затягується ще на кілька місяців



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Засновником і єдиним акціонером Nord Stream 2 є російський концерн-монополіст «Газпром»

Німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії в понеділок, 16 грудня, розгляне запит про продовження робіт з будівництва газопроводу «Північний потік – 2» взимку і навесні 2020 року.

Про це повідомляє DW.

«Щоб закінчити будівництво газопроводу «Північний потік – 2» в найближчі місяці, планується продовжити роботи нинішньої зими і навесні 2020 року. Заявка на внесення відповідних змін у проект вже подана в німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії. Очікується, що відомство розгляне запит у понеділок, 16 грудня», – наголошується в повідомленні.

Засновником і єдиним акціонером Nord Stream 2 є російський концерн-монополіст «Газпром». Він планував завершити будівництво до кінця 2019 року. Проте терміни затягнулися, оскільки дозвіл від данського енергетичного агентства було отримано лише наприкінці жовтня.

Проєкт оцінюють у Європі вкрай неоднозначно. Проти його реалізації виступає Україна, яка побоюється припинення транзиту російського газу через її територію. Ряд інших європейських країн, зокрема Польща, вважають його загрозою енергетичній безпеці ЄС. Сполучені Штати також упевнені, що проєкт посилить залежність Європи від поставок газу з Росії. 11 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила санкції проти фірм та окремих осіб, які беруть участь у реалізації «Північного потоку – 2». Документ очікує розгляду в Сенаті США.

Як повідомлялося, Україна закликала США запровадити санкції проти «Північного потоку-2».

Нагадаємо, під санкції США щодо «Північного потоку-2» можуть потрапити 350 німецьких компаній.