«Цей величний острів»: канал Sky зніме серіал боротьбу з Covid-19 в Британії
Прем'єр-міністра Бориса Джонсона у серіалі зіграє відомий британський актор
Серіал покажуть восени 2022 року
Британська телекомпанія Sky зніме п’ятисерійну драму «Цей величний острів» (This Sceptred Isle), в якій буде відображена реакція британського уряду на кризу, викликану коронавірусом у 2020 році.
Про це повідомляє Variety.
Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона зіграє відомий британський актор, режисер, сценарист і продюсер Кеннет Брана. Режисером всіх епізодів буде Майкл Вінтерботтом.
«Перша хвиля пандемії Covid-19 запам'ятається назавжди. Час, коли країна об'єдналася в боротьбі з невидимим ворогом. Час, коли люди як ніколи гостро усвідомлювали важливість спільноти», – сказав Вінтерботтом.
За його словами, «серіал поєднує безліч правдивих історій».
«Від Бориса Джонсона на Даунінг-стріт, 10, до працівників на передовій у всіх куточках країни, документуючи зусилля вчених, лікарів, працівників будинків престарілих, а також політиків, які робили все, щоб захистити нас від вірусу», – сказав він.
Серіал покажуть на каналі Sky восени 2022 року.
До слова, Британія через снігопад закрила чотири центри вакцинації від Covid-19.
Нагадаємо, Netflix зняв серіал про отруєння Ющенка та вбивство Бандери.