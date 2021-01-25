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    «Цей величний острів»: канал Sky зніме серіал боротьбу з Covid-19 в Британії

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    <p>Прем'єр-міністра Бориса Джонсона у серіалі зіграє відомий британський актор</p> - «Цей величний острів»: канал Sky зніме серіал боротьбу з Covid-19 в Британії

    Прем'єр-міністра Бориса Джонсона у серіалі зіграє відомий британський актор

    Серіал покажуть восени 2022 року

    Британська телекомпанія Sky зніме п’ятисерійну драму «Цей величний острів» (This Sceptred Isle), в якій буде відображена реакція британського уряду на кризу, викликану коронавірусом у 2020 році.

    Про це повідомляє Variety.

    Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона зіграє відомий британський актор, режисер, сценарист і продюсер Кеннет Брана. Режисером всіх епізодів буде Майкл Вінтерботтом.

    «Перша хвиля пандемії Covid-19 запам'ятається назавжди. Час, коли країна об'єдналася в боротьбі з невидимим ворогом. Час, коли люди як ніколи гостро усвідомлювали важливість спільноти», – сказав Вінтерботтом.

    За його словами, «серіал поєднує безліч правдивих історій».

    «Від Бориса Джонсона на Даунінг-стріт, 10, до працівників на передовій у всіх куточках країни, документуючи зусилля вчених, лікарів, працівників будинків престарілих, а також політиків, які робили все, щоб захистити нас від вірусу», – сказав він.

    Серіал покажуть на каналі Sky восени 2022 року.

    До слова, Британія через снігопад закрила чотири центри вакцинації від Covid-19.

    Нагадаємо, Netflix зняв серіал про отруєння Ющенка та вбивство Бандери.

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    Теги: Велика Британія серіал актор Борис Джонсон коронавірус
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