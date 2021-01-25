«Цей величний острів»: канал Sky зніме серіал боротьбу з Covid-19 в Британії

Серіал покажуть восени 2022 року

Британська телекомпанія Sky зніме п’ятисерійну драму «Цей величний острів» (This Sceptred Isle), в якій буде відображена реакція британського уряду на кризу, викликану коронавірусом у 2020 році.

Про це повідомляє Variety.

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона зіграє відомий британський актор, режисер, сценарист і продюсер Кеннет Брана. Режисером всіх епізодів буде Майкл Вінтерботтом.

«Перша хвиля пандемії Covid-19 запам'ятається назавжди. Час, коли країна об'єдналася в боротьбі з невидимим ворогом. Час, коли люди як ніколи гостро усвідомлювали важливість спільноти», – сказав Вінтерботтом.

За його словами, «серіал поєднує безліч правдивих історій».

«Від Бориса Джонсона на Даунінг-стріт, 10, до працівників на передовій у всіх куточках країни, документуючи зусилля вчених, лікарів, працівників будинків престарілих, а також політиків, які робили все, щоб захистити нас від вірусу», – сказав він.

Серіал покажуть на каналі Sky восени 2022 року.

До слова, Британія через снігопад закрила чотири центри вакцинації від Covid-19.

Нагадаємо, Netflix зняв серіал про отруєння Ющенка та вбивство Бандери.