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    У світі

    Британія через снігопад закрила чотири центри вакцинації від Covid-19

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    <p>Снігопад у Бристолі</p> - Британія через снігопад закрила чотири центри вакцинації від Covid-19

    Снігопад у Бристолі

    Фото: sky.com

    Через несприятливу погоду у Південному Вельсі були змушені закритися чотири заклади, де проводиться вакцинація

    Частину території Великої Британії накрили потужні снігопади, у зв'язку з цим чотири центри вакцинації змушені були закритися.

    Про це пише Sky News.

    Згідно з даними британських синоптиків, у багатьох місцевостях зафіксовано 6 см снігового покриття, ймовірно, що на частині території випало ще більше снігу.

    Через несприятливу погоду у Південному Вельсі були змушені закритися чотири заклади, де проводиться вакцинація населення від хвороби Covid-19.

    Центри вакцинації у Бридженді, Рондді, Аберциноні та Мертірі Тифділ були зачинені в неділю, заявили в Управлінні охорони здоров'я університету Таф Морганнва.

    З людьми, яким вже призначили зустріч, зв’язувались з проханням перенести час введення ін'єкцій.

    До слова, британський уряд запровадив десятиденний карантин для всіх мандрівників, які прибули в країну.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1191812
    • Одужали
      947514
    • Хворіють
      222437
    • Померли
      21861

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 23 січня, виявлено 3915 нових хворих на коронавірус. Це на 1013 людей менше, ніж попередньої доби (4928). Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.

    Теги: Велика Британія карантин щеплення снігопад вакцинація населення коронавірус
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