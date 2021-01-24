Британія через снігопад закрила чотири центри вакцинації від Covid-19

Через несприятливу погоду у Південному Вельсі були змушені закритися чотири заклади, де проводиться вакцинація

Частину території Великої Британії накрили потужні снігопади, у зв'язку з цим чотири центри вакцинації змушені були закритися.

Про це пише Sky News.

Згідно з даними британських синоптиків, у багатьох місцевостях зафіксовано 6 см снігового покриття, ймовірно, що на частині території випало ще більше снігу.

Через несприятливу погоду у Південному Вельсі були змушені закритися чотири заклади, де проводиться вакцинація населення від хвороби Covid-19.

Центри вакцинації у Бридженді, Рондді, Аберциноні та Мертірі Тифділ були зачинені в неділю, заявили в Управлінні охорони здоров'я університету Таф Морганнва.

З людьми, яким вже призначили зустріч, зв’язувались з проханням перенести час введення ін'єкцій.

До слова, британський уряд запровадив десятиденний карантин для всіх мандрівників, які прибули в країну.

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 23 січня, виявлено 3915 нових хворих на коронавірус. Це на 1013 людей менше, ніж попередньої доби (4928). Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.