Програма передач на завтра. Анонсовані найгучніші прем'єри телесеріалів-2021

Що ж готує українцям серіальний 2021-й?

Озирнувшись назад, на рік, що минув, редакція «Главкома» зробила правильний висновок про резонансні хвилі навколо українських серіалів 2020-го – «І будуть люди», «Спіймати Кайдаша», «Сага».

А от що готує українцям серіальний 2021-й, овіяний рожевими надіями на чергові вибори і густими туманами примарних карантинів?

Великі медіагрупи, дякую їм, надали вичерпну інформацію, тобто «програму телепередач на завтра» – те, що можна за бажанням дивитися, а можна і і не дивитися. Я точно чекатиму і сподіваюся подивитися «Каву з кардамоном» і Ксенію Мішину у медичному бойовику. А загалом...

НЕ БУДЕ багатосерійних екранізацій української класики, історичних кінороманів (вони вельми високобюджетні), не буде спільних проєктів з «Нетфлікс»

БУДЕ «український Шерлок», колекція жіночих мелодрам про Катерину та Марину, буде повернення в етер нової фаворитки українців, зірки романтичного прайму Ксенії Мішиноі у ролі лікарки посеред бандитського кодла, буде і декілька екранізацій сучасної украінськоі прози, серед яких» «Кохання з присмаком кардомону» про пристрасть у львівських декораціях позаминулого століття.

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Джерело: блог Олега Вергеліса

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