Чехія направить військових до Польщі для охорони кордону з Білоруссю

У Польщі вже перебувають 155 британських військових та 150 військовослужбовців з Естонії, які з грудня до квітня виконуватимуть там інженерно-розвідувальні роботи

Польща погодилася прийняти чеських військовослужбовців для допомоги в охороні кордону з Білоруссю на тлі міграційної кризи. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, повідомляє Ceske Noviny.

За його словами, найімовірніше Чехія направить до Польщі інженерів. Сторони ще узгоджуватимуть питання контингенту.

3 грудня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що чеські солдати, швидше за все, допомагатимуть полякам охороняти прикордонний паркан та під'їзні дороги.

У Польщі вже перебувають 155 британських військових та 150 військовослужбовців з Естонії, які з грудня до квітня виконуватимуть там інженерно-розвідувальні роботи. Блащак також подякував союзникам Польщі за підтримку.

Польща, Литва та Латвія зіштовхнулися зі значним зростанням кількості мігрантів із боку Білорусі.

У ЄС вважають, що таким чином режим Лукашенка намагається помститися за санкції ЄС, запроваджені у відповідь на узурпацію влади в країні та політичні репресії проти опозиції.