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    Чехія направить військових до Польщі для охорони кордону з Білоруссю

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    У Польщі вже перебувають 155 британських військових та 150 військовослужбовців з Естонії, які з грудня до квітня виконуватимуть там інженерно-розвідувальні роботи

    Польща погодилася прийняти чеських військовослужбовців для допомоги в охороні кордону з Білоруссю на тлі міграційної кризи. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, повідомляє Ceske Noviny.

    За його словами, найімовірніше Чехія направить до Польщі інженерів. Сторони ще узгоджуватимуть питання контингенту.

    3 грудня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що чеські солдати, швидше за все, допомагатимуть полякам охороняти прикордонний паркан та під'їзні дороги.

    У Польщі вже перебувають 155 британських військових та 150 військовослужбовців з Естонії, які з грудня до квітня виконуватимуть там інженерно-розвідувальні роботи. Блащак також подякував союзникам Польщі за підтримку.

    Польща, Литва та Латвія зіштовхнулися зі значним зростанням кількості мігрантів із боку Білорусі.

    У ЄС вважають, що таким чином режим Лукашенка намагається помститися за санкції ЄС, запроваджені у відповідь на узурпацію влади в країні та політичні репресії проти опозиції.

    Теги: ЄС Польща Чехія
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    Чехія направить військових до Польщі для охорони кордону з Білоруссю