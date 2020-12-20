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    У світі

    Чехія з 27 грудня почне вакцинацію від Covid-19

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    Вакцинація населення почнеться з 27 грудня - Чехія з 27 грудня почне вакцинацію від Covid-19
    Вакцинація населення почнеться з 27 грудня
    Фото з відкритих джерел

    Однак вакцинація розпочнеться у заявлені терміни, якщо буде доставлена вакцина

    Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш заявив, що уряд має намір почати вакцинацію населення з 27 грудня. Про це повідомляють Чеські новини.

    «Перше щеплення від коронавірусу буде зроблено 27 грудня, якщо перша партія вакцини буде доставлена в республіку, як очікується, 26 грудня», – сказав Бабиш.

    При цьому Бабиш заявив, що має намір пройти вакцинацію, але з-за проблем зі здоров'ям він повинен обговорити це зі своїм лікарем. Рішення про це його лікар може прийняти вже наступного тижня.

    Нагадаємо, що Чехія припинила розробку вакцини від коронавірусу.

    Теги: Чехія лікар щеплення вакцинація уряд населення коронавірус
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