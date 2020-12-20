Чехія з 27 грудня почне вакцинацію від Covid-19

Однак вакцинація розпочнеться у заявлені терміни, якщо буде доставлена вакцина

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш заявив, що уряд має намір почати вакцинацію населення з 27 грудня. Про це повідомляють Чеські новини.

«Перше щеплення від коронавірусу буде зроблено 27 грудня, якщо перша партія вакцини буде доставлена в республіку, як очікується, 26 грудня», – сказав Бабиш.

При цьому Бабиш заявив, що має намір пройти вакцинацію, але з-за проблем зі здоров'ям він повинен обговорити це зі своїм лікарем. Рішення про це його лікар може прийняти вже наступного тижня.

Нагадаємо, що Чехія припинила розробку вакцини від коронавірусу.