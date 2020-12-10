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    Боротьба з Covid-19: Чехія надасть Україні гумдопомогу на €200 тисяч

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    У вантажі будуть&nbsp;маски, респіратори, бахіли та захисні костюми&nbsp; - Боротьба з Covid-19: Чехія надасть Україні гумдопомогу на €200 тисяч
    У вантажі будуть маски, респіратори, бахіли та захисні костюми 
    Фото: відкриті джерела

    Окрім України, чехи допоможуть Білорусі, Республіці Косово та Чорногорії

    Чеська Республіка відправить деяким країнам, зокрема й Україні, засоби індивідуального захисту для боротьби з епідемією коронавірусної хвороби. Відповідне рішення ухвалив уряд Чехії під час засідання, повідомляє Укрінформ.

    Окрім України, чехи допоможуть Білорусі, Республіці Косово та Чорногорії. Загальна сума допомоги дорівнює близько 657 тисячам євро.

    За словами посла України в Чехії, нашій країні передадуть засоби на 200 тисяч євро. У вантажі, що доставлять у Львів транспортом чеської пожежно-рятувальної служби, будуть 100 тисяч масок, 10 тисяч респіраторів FFP2, 10 тисяч бахіл, п’ять тисяч захисних костюмів та тисяча захисних окулярів. Надалі вантаж розподілять по країні.

    Зазначимо, що чеський уряд ще в червні затвердив програму допомоги низки країн, до якої увійшла й Україна. Допомога у розмірі 5 мільйонів крон спрямована, зокрема, на покращення охорони здоров’я та запобігання поширенню COVID-19 у медичних установах.

    Нагадаємо, що Чехія припинила розробку вакцини від коронавірусу. Раніше влада Чехії оголосила про значне послаблення карантину. До речі, Чехія планує ввести безкоштовне тестування населення на Covid-антиген.

    Крім того, суд у Празі суд скасував обов'язковий масковий режим.

    Також 21 листопада повідомлялося, що Чехія посідає сумне перше місце в ЄС за кількістю жертв від Covid-19 з розрахунку на 100 тисяч населення.

    Теги: Чехія коронавірус
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