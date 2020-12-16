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    У світі

    Чехія почала масове тестування населення на Covid-19

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    Витрати на тестування будуть покриватися медичною страховкою - Чехія почала масове тестування населення на Covid-19
    Витрати на тестування будуть покриватися медичною страховкою
    Фото з відкритих джерел

    Охочих запрошують здати швидкий тест на антигени

    У Чехії почалася кампанія масового тестування на коронавірус. Про це повідомляє IDNES.

    Охочі можуть обрати центр тестування, їх в країні 700, та записатися онлайн на певну дату й час – щоб запобігти чергам. Результат тесту буде готовий за двадцять хвилин. Повторна здача тесту буде кожні наступні 5 днів.

    Витрати на тестування будуть покриватися медичною страховкою. Згідно з результатами соцопитування, зацікавлені здати тест близько 40% громадян.

    За два дні до початку роботи пунктів через онлайн-портал зареєструвалося понад 18 тисяч людей, більшість з них – на останні дні перед Різдвом.

    Нагадаємо, що Чехія припинила розробку вакцини від коронавірусу.

    Теги: соцопитування Чехія населення коронавірус
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