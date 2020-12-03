Чехія припинила розробку вакцини від коронавірусу

Чехія повідомила про розробку власної вакцини від коронавірусу ще у травні 2020 року

Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення зупинити роботу дослідної групи вірусологів

Чехія припиняє розробку власної вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє Чеське інформаційне агентство.

Як база для розробок вакцини використовувався Національний інститут гематології та дифузії крові, а також Інститут клінічної та експериментальної медицини.

За даними агентства, одним з противників роботи над національною вакциною був колишній міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула. Він вважав, що дослідники не встигнуть швидко створити ефективну вакцину і поступляться іншим розробникам.

Зазначимо, про те, що Чехія розробляє власну вакцину від коронавірусу стало відомо у травні 2020 року.

Нагадаємо, що влада Чехії оголосила про значне послаблення карантину.

До слова, Чехія планує ввести безкоштовне тестування населення на Covid-антиген.

Крім того, суд у Празі суд скасував обов'язковий масковий режим.

Також 21 листопада повідомлялося, що Чехія посідає сумне перше місце в ЄС за кількістю жертв від Covid-19 з розрахунку на 100 тисяч населення.